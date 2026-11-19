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Internacional Arranha-céu mais alto de Riade é danificado por bombardeio dos houthis do Iêmen Os funcionários desta torre, assim como a maioria dos trabalhadores do distrito financeiro, estão trabalhando remotamente desde o final de setembro devido aos bombardeios

As autoridades sauditas confirmaram nesta quinta-feira (19) que um ataque dos houthis do Iêmen atingiu o edifício mais alto de Riade, com 80 andares, localizado no distrito financeiro da capital e que abriga o fundo soberano saudita.

O reino é alvo frequente dos houthis pró-Irã desde a retomada das hostilidades no vizinho Iêmen, onde Riade lidera uma coalizão internacional que apoia o governo iemenita, reconhecido pela comunidade internacional, em sua guerra contra o grupo pró-Irã.

"O ataque provocou danos materiais em vários andares da torre e em dois edifícios próximos, mas não deixou vítimas", declarou a agência de Defesa Civil em um comunicado publicado na rede social X.

Partes inteiras da fachada do arranha-céu, de 385 metros de altura, foram destruídas, relatou à AFP uma testemunha, que acrescentou que alguns dos edifícios atingidos nas proximidades são residenciais.

Os funcionários desta torre, assim como a maioria dos trabalhadores do distrito financeiro, estão trabalhando remotamente desde o final de setembro devido aos bombardeios.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, reivindicou o ataque no Telegram e também informou sobre outras ações contra o aeroporto de Riade e a base aérea de Khamis Mushait, no sul do reino.

Esta é a segunda vez neste mês que uma torre do distrito financeiro Rei Abdullah, em Riade, sofre danos. No início de novembro, uma torre da petrolífera Aramco foi atingida em um ataque dos houthis.

Por sua vez, a coalizão liderada pelos sauditas contra os houthis reivindicou nesta quinta-feira a destruição de "uma plataforma de lançamento de mísseis balísticos" a cerca de 100 km de Sanaa, capital do Iêmen.

Os veículos de comunicação oficiais dos combatentes pró-Irã informaram sobre bombardeios em Sanaa.

"O inimigo saudita voltou a ter como alvo a fábrica de calçados e têxteis da Fundação para o Desenvolvimento Al Yateem", informou o canal Almasirah.

O Ministério da Saúde controlado pelos houthis informou que 11 civis morreram e 36 ficaram feridos em bombardeios sauditas e explosões de minas em várias províncias do país nas últimas 24 horas.

O ministério também informou sobre pelo menos nove mortes em bombardeios sauditas na cidade costeira de Mokha, no oeste do país.

A guerra no Iêmen começou em 2014, quando os houthis lançaram uma ofensiva contra as forças governamentais e assumiram o controle de amplas áreas do norte do país, especialmente da capital, Sanaa.

O conflito foi retomado em julho, após quatro anos de trégua, e abriu uma nova frente na guerra no Oriente Médio.

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