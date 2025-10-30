A- A+

Futebol Arrastão da Longevidade celebra o envelhecimento ativo e combate ao etarismo Evento gratuito acontece no dia 1º de novembro, com concentração na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife

No próximo sábado (1º), a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seccional Pernambuco (SBGG PE) promove o “Arrastão da Longevidade”, evento que marca o encerramento do Mês da Pessoa Idosa, comemorado em outubro, reforçando o debate sobre o envelhecimento ativo e o combate ao etarismo.





A concentração será às 8h, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, e seguirá pelas ruas do bairro. “O Arrastão da Longevidade é um convite para a gente olhar para o envelhecimento de um jeito diferente. É sobre ocupar as ruas, mostrar que envelhecer é uma conquista. Que cada ruga carrega história, afeto e aprendizado”, disse o geriatra Rodrigo Patriota, presidente da SBGG-PE.

Mais do que uma caminhada, o evento quer provocar uma reflexão sobre o preconceito contra pessoas idosas. “O etarismo machuca de formas silenciosas. Ele aparece quando alguém desconsidera a opinião de uma pessoa mais velha, quando ri da idade do outro, ou quando deixa de contratar ou até demite quem já passou dos 60. É um preconceito que limita e fere”, afirmou.

Durante a manhã, profissionais e estudantes de saúde estarão presentes com atividades educativas, orientações sobre hábitos saudáveis e informações sobre prevenção de doenças.

Patriota lembra que o envelhecimento saudável não depende só de exames e remédios, mas também de vínculos, afeto e pertencimento. “Quando o idoso se sente parte, quando ele é ouvido, quando ele se movimenta, tudo muda. Ele ganha confiança, alegria e propósito. O Arrastão da Longevidade é para lembrar que o envelhecer deve ser vivido com dignidade e prazer”, reforçou.

Mesmo com as inscrições para o kit e a camiseta esgotadas, o evento é aberto a todos que quiserem participar. “O importante é estar presente. Venham com os amigos, tragam energia boa. Vamos caminhar juntos, sem pressa, mostrando que o futuro pode, e deve, ser vivido com orgulho da idade que se tem”, finalizou.



* Com informações da assessoria

Veja também