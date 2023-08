A- A+

RECIFE Arrastão do Frevo deu banho de chuva e nostalgia carnavalesca em Foliões do Bairro do Recife O evento havia sido interrompido nos meses de junho e julho, por conta das chuvas, mas voltou agora e pegou alguns foliões de sobressalto

O Arrastão do Frevo, que faz parte da programação mensal do Paço do Frevo, voltou neste domingo (6) com a participação do Maestro Oseás, homenageado do Carnaval do Recife deste ano, e da Troça Carnavalesca John Travolta. O evento havia sido interrompido nos meses de junho e julho, por conta das chuvas, mas voltou agora e pegou alguns foliões de sobressalto. A surpresa se manteve com a chuva, que apareceu no meio do percurso do Arrastão.

Os foliões, que seguiam o cortejo, no entanto, não se intimidaram e continuaram a acompanhá-lo, sem perder a animação.

“Não tem chuva que me tire daqui. Esperei muito pela volta do Arrastão do Frevo. Vou acompanhar até o final”, disse o estudante de direito, José Ricardo da Silva, 29 anos.

Com concentração no Paço do Frevo, este mês o evento ganhou um novo percurso: Rua da Guia, Av. Rio Branco e Marco Zero, retornando pelo mesmo caminho para a culminância em frente ao museu. O cortejo saiu às 16h10. Na volta, a chuva deu uma trégua.

“Estou muito feliz. Imagina só abrir o mês do Patrimônio com a volta do Arrastão do Frevo com o Maestro Oséas, que já participou de outros arrastões, e a Troça Carnavalesca John Travolta. Há muito tempo a gente tinha vontade de trazer o John Travolta para o nosso evento”, revelou a produtora do Paço do Frevo, Naara Santos.

O presidente da Troça Carnavalesca John Travolta, Eraldo José Gomes, disse que é um honra para eles participarem da volta do Arrastão. “Para gente foi uma maravilha estar no evento deste mês do projeto que é tão importante para os recifenses que amam o frevo”, afirmou.

O casal Valdênio Monteiro, 42 anos, e Ana Paula, 45 anos, que acompanha a Troça Carnavalesca John Travolta há dez anos, estava ansioso na concentração. “Viemos prestigiar o arrastão pela primeira vez porque vimos na televisão e queríamos conhecer. Como gostamos da troça, foi a oportunidade ideal para a gente”, disse Valdênio.

O Maestro Oséas destacou a importância do Arrastão do Frevo não só para os foliões, mas também para os músicos que participam do evento. “É um projeto que ajuda os músicos, porque gera trabalho para eles fora do período do Carnaval, e anima as pessoas que querem frevo também fora da época do Carnaval”, explicou o maestro.

O Arrastão do Frevo, um dos projetos extramuros gratuitos do Paço do Freço, é realizado todo primeiro domingo do mês, arrastando foliões em cortejo pelas principais ruas do Recife Antigo com uma troça ou agremiação convidada.

