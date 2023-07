Arrastão e tiroteio na Zona Norte do Recife resultam em mortes

A- A+

Um tiroteio em frente à sede do Departamento Nacional de Obras (DNOCS), no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, resultou em mortes, por volta do meio dia desta terça-feira (25).

Segundo a Polícia Civil, o incidente começou após dois homens fazerem um "arrastão" para roubar armas de vigilantes em estabelecimentos localizados entre o Centro e bairros da Zona Norte.

"Policiais militares do 11º BPM foram acionados para verificar uma tentativa de homicídio na Rua Cônego Barata, na Tamarineira. No local, o efetivo encontrou um homem em óbito. Um vigilante foi socorrido pelo SAMU para o Hospital da Restauração, mas acabou vindo a óbito. Foi feito o isolamento do local e os órgãos competentes foram acionados", informou a nota da Polícia Militar.

Um funcionário de um comércio próximo ao DNOCS contou que ouviu a rajada de tiros por volta das 12h20, e pensou se tratar de uma colisão de veículos. Depois descobriu que tinha acontecido um tiroteio com vítimas.

Crimes coordenados?

Outros assaltos com modus operandi semelhante aconteceram no Instituto de Educação de Pernambuco (IEP); na Escola Especial Ulisses Pernambucano, em Santo Amaro; e no Conselho Estadual de Educação, no bairro das Graças, o que levanta a hipótese de se tratarem de crimes coordenados.

"Até o momento, a gente já identificou quatro vítimas, quatro vigilantes que tiveram as armas roubadas. [...] A equipe de investigação está colhendo outros elementos para saber se se trata do mesmo grupo. Mas, ao que tudo indica até o momento, são os mesmos dois indivíduos que estavam fazendo esses roubos em série", contou o delegado da Polícia Civil, Victor Leite. Segundo o delegado, os bandidos chegavam de moto e um deles fingia ser entregador de aplicativo.

Veja também

BRASIL Justiça mantém preso acusado de atirar garrafa que atingiu torcedora