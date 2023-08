A- A+

EUA Arrastão em loja de luxo na Califórnia deixa prejuízo de R$ 495 mil; veja vídeo Armados com spray anti-urso, grupo com até 50 pessoas neutralizou seguranças

Uum grupo com até 50 pessoas invadiu uma loja em Los Angeles, nos Estados Unidos, e roubou cerca de US$ 100 mil (R$ 495,7 mil, na cotação atual) em itens de luxo. O caso ocorreu no último sábado (12), quando os ladrões entraram no local com sprays anti-ursos para neutralizar os seguranças do estabelecimento.

De acordo com a polícia da região, os criminosos fugiram com “bolsas de luxo e roupas sofisticadas” em BMW e outros carros. As autoridades afirmam que foram acionadas por volta das 16h (20h no horário de Brasília), e chegaram “rapidamente” à loja. Em comunicado, a equipe disse ter “várias pistas de investigação”.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver pessoas com capuzes e máscaras entrando na loja, derrubando prateleiras e correndo com os artigos de luxo em mãos. Além das mercadorias, vidros foram quebrados. Não há notícia sobre o estado de saúde dos seguranças, que foram neutralizados com o spray.

“Aqueles que cometeram esses atos devem ser responsabilizados”, disse a prefeita Karen Bass em comunicado no último sábado. “O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) continuará trabalhando não apenas para encontrar os responsáveis por este incidente, mas para prevenir que esses ataques aconteçam no futuro”.

“Os crimes cometidos são chocantes, e é doentio ver grupos de roubo organizados ativos aqui. Esses indivíduos devem ser responsabilizados”, disse o vereador Bob Blumenfield em comunicado à KCAL News. “Sei como este tipo de evento pode abalar a nossa sensação de segurança compartilhada. Continuarei a trabalhar para mudar isso”.

Na última terça-feira, um roubo semelhante ocorreu em uma loja da “Yves Saint Laurent”, na Califórnia. Na ocasião, a perda foi estimada em US$ 300 mil (R$ 1,4 milhão), informou a rede de televisão NBC Los Angeles.

