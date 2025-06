A- A+

Festejos juninos Arrastapé do Munguzá comemora 22 anos de tradição no São João de Olinda A festa será na terça-feira (24), com concentração na Rua de São Bento, a partir das 18h

O São João de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, realizará a 22ª edição do Arrastapé do Munguzá de Zuza Miranda & Thaís.

A festa acontece na terça-feira, noite de São João, no dia 24 de junho, com concentração a partir das 18h.

O cortejo terá início na Rua de São Bento, no Centro Histórico do município, e seguirá em percurso que passa por pontos emblemáticos como a Prefeitura de Olinda, a Rua 27 de Janeiro, a Praça de São Pedro, a Rua Prudente de Moraes, os Quatro Cantos, a Ribeira e a Praça Laura Nigro.

O grande arraial será encerrado de volta à Rua de São Bento e contará atrações como quadrilhas matutas, os tradicionais bonecos gigantes e bandas de forró pé-de-serra.

Com o apoio da Prefeitura de Olinda, o momento também terá as apresentações dos artistas Marcelino Miranda, Zuza Miranda & Banda Forró do Munguzá, e outros forrozeiros convidados.

Além da música, o público poderá participar de um sorteio de um balaio recheado com comidas típicas juninas, incluindo o munguzá que é uma marca registrada do arrastapé.



