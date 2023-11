A- A+

rio de janeiro Arrastões assustam fãs da banda RBD em saída do show no Rio; veja vídeos Imagens que circulam nas redes sociais mostram desespero do público. Segunda apresentação no Engenhão acontece nesta sexta-feira (10)

A saída do primeiro show da turnê "Soy Rebelde tour" foi marcada por desespero e correria na noite de quinta-feira (9), no entorno do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram fãs assustados com arrastões registrados perto da estação de trem Engenho de Dentro, da Supervia.

Ao Globo, um fã do RBD relatou que precisou correr de três arrastões após o término do evento. No entanto, a Polícia Militar disse que não houve relatos de roubos no final do show do Rebelde.

Consegui registrar um pouco de um arrastão pós show do RBD no Engenhão. SOS, eu vi muito mais confusão e roubo q isso! Tô assustado real. pic.twitter.com/8LxaAezvzt — Malvar (@GabMalvar) November 10, 2023

A segunda apresentação da banda no Rio nesta sexta-feira e está prevista para começar às 21h. Segundo a PM, a corporação não foi chamada para atender crimes após o show. No entanto, após a divulgação de relatos do público, "o esquema de policiamento na região já está sendo reavaliado pelo batalhão do Meiér para garantir a segurança".

Arrastão novamente e a polícia dizendo que não tava tendo arrastão nenhum! É um absurdo a falta de Segurança #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/B3MVcyTapU — Giovanna (@kathrbdecb) November 10, 2023

Confira a íntegra da nota da PM:

"Na madrugada desta sexta-feira (10), não houve acionamento no local, nem relatos de roubos no final do show do Rebelde, no Engenhão, na Zona Norte do Rio. De acordo com o comando da unidade, diante dos relatos de frequentadores, o esquema de policiamento na região já está sendo reavaliado pelo 3ºBPM (Méier), para garantir a segurança do grande público."

Um dos arrastões. Filmei da passarela do trem pic.twitter.com/nUQje7OkEY — Yasmin (@_yasminmanso) November 10, 2023

