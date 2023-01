Arrecadação de material escolar busca atender crianças vulneráveis de comunidades do Recife

A- A+

O clima de solidariedade atingiu a jornalista Mariana Araújo, que começou seu 2023 com uma campanha de arrecadação de material escolar para crianças que se encontram em estado de vulnerabilidade social.

Mariana realiza desde 2016 o serviço de encapamento de livros, nesse caso seu público são famílias que têm filhos em escolas de classe média/alta. O serviço, que é pago, funciona como uma forma de ter uma renda extra para suas despesas do início do ano.

Nesse novo projeto, a jornalista busca arrecadar além de kits de material escolar, como também cestas básicas, sapatos e roupas para as famílias das crianças.

A campanha vai atender famílias assistidas pela Biblioteca Popular do Coque, área central do Recife, e outras, que são moradoras do bairro do Vasco da Gama, Zona Norte - nesse caso, o atendimento será feito através de uma liderança comunitária, representada por Rosemary, mãe de seis filhos que também são beneficiados pelo projeto.

Donativos

Além de doações de materiais, Mariana organizou kits no valor de R$ 24 cada, onde você pode deixar sua colaboração através do PIX ( chave: [email protected]) para sua montagem. Cada kit conta com dois cadernos, lápis, borracha, apontador, canetas e lápis de cor.

A jornalista estabeleceu uma meta de 150 kits até o fim do projeto. Livros infantis (literatura) também são bem-vindos.

Arrecadação de material escolar (Foto: Divulgação)

