Inclusão Arrecifes da Cidadania: local oferece serviços de assistência social para moradores do Recife Comunidade do Bem, na Zona Sul da cidade, recebe o primeiro equipamento social com ofertas de serviços e cursos de qualificação

Com um espaço integrado para promover uma maior inclusão social para os moradores da Comunidade do Bem, na Zona Sul do Recife, o primeiro Arrecifes da Cidadania foi inaugurado pela Prefeitura do Recife na última sexta-feira (17).

O local oferecerá uma série de serviços de assistência social típicos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), como atendimento psicossocial individual e familiar e inclusão em benefícios vinculados ao CadÚnico.

O equipamento, que terá capacidade para atender até 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, realizará outros serviços complementares para o público com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A equipe será composta por 24 profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, educadores sociais, oficineiros, auxiliares administrativos e apoio técnico.



Os interessados ainda poderão participar de cursos de Qualificação Profissional e de Inclusão Digital, Assessoria Profissional e de Carreira e Orientação Jurídica.



Já entre os meses de outubro e novembro, serão ofertadas as seguintes capacitações: Canvas (modelagem de negócios), Criação de sites e aplicativos, Como ser criativo usando tecnologia, Elaboração de currículo e preparação para entrevistas, Como ser empreendedor, Marketing Digital e Artesanato.

No espaço, também foi inaugurado o 4º ponto de leitura da rede Bibliotecas pela Paz, que faz parte do programa Recife Cidade Leitora, que amplia o acesso ao livro, à cultura e à cidadania.



O acervo reúne cerca de 600 títulos, entre obras literárias, revistas, livros em Braille e publicações de diversas áreas do conhecimento, incentivando a leitura e a inclusão.

“Esta unidade do Arrecifes é a primeira do Recife e do Brasil. Esse é um marco histórico não só para a nossa cidade, mas para a assistência social no país. Acredito que, em qualquer decisão pública, as pessoas devem estar sempre no centro das decisões. E é por isso que trouxemos esse equipamento para cá - mais do que uma estrutura, ele representa uma ferramenta poderosa de transformação, disse o prefeito João Campos.

Primeiro Arrecifes da Cidadania é entregue na Comunidade do Bem, na Zona Sul do Recife. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Entre os serviços oferecidos no espaço, está a inclusão no benefício Cadastro Único (CadÚnico). Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Salas de atendimento psicossocial também serão disponibilizadas no novo local. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Os moradores poderão se inscrever em cursos complementares de tecnologia e empreendedorismo. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Com um acervo que tem cerca de 600 títulos, o centro possui um espaço de leitura reservado para o público. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

O Arrecifes de Cidadania também deve ofertar, de forma integrada e contínua, serviços que fortalecem a proteção social.

Entre eles estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), com acompanhamento familiar sistemático e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com atividades para crianças, adolescentes, idosos e famílias.

A obra foi realizada por meio do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar), com investimento na ordem de R$ 3,4 milhões.

Já a gestão do equipamento ficará a cargo da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, responsável pela rede de proteção social básica da política de assistência social, com participação integrada de outras Secretarias como as de Saúde, de Trabalho e Qualificação e de Direitos Humanos.



De acordo com a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, “o Centro Arrecifes da Cidadania nasceu do desejo das comunidades por um olhar mais atento e humano, voltado à redução das desigualdades sociais”.



“Seu propósito é promover a inclusão produtiva, social e digital das pessoas em maior vulnerabilidade, fortalecendo a cidadania e ampliando as oportunidades para que todos possam ter uma qualidade de vida cada vez melhor”, afirmou a gestora.

