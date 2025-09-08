A- A+

CIÊNCIA "Arretado": espécie inédita de besouro é descoberta na Caatinga nordestina Achado foi em cidade do interior da Bahia próxima a Petrolina, em Pernambuco

Arretado, expressão típica do Nordeste que significa algo muito bom, excelente ou impressionante, agora nomeia um pequeno habitante da Caatinga nordestina: um besouro de pouco mais de 2 centímetros de uma espécie inédita.

A descoberta foi feita por pesquisadores do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (Cemafauna) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

O Athyreus arretado pertence à família Geotrupidae, grupo popularmente conhecido como "besouros escavadores". O achado científico foi publicado na revista científica Zootaxa.

O "arretado", aliás, não poderia ser mais adequado para nomear o bicho. O besouro se diferencia, segundo os pesquisadores, por características marcantes na morfologia, como o chifre localizado na parte frontal da "placa" que cobre a parte superior do tórax, o pronoto.

O bicho também tem carenas, estruturas em formas de cristas, que desenham em seu corpo um padrão que se assemelha à letra J. O besouro tem coloração marrom-avermelhada no dorso e tonalidade alaranjada na parte inferior.

Os besouros foram observados após serem atraídos pela luz de lanternas. Eles voavam próximo ao solo, a apenas 60 centímetros de altura, na Ecorregião das Dunas do São Francisco, no município de Casa Nova, na Bahia, distante cerca de 65 quilômetros de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A área onde os insetos foram encontrados fica em paleodunas, antigas dunas de areia hoje cobertas por vegetação da Caatinga, sendo considerada prioritária para conservação da fauna e flora. Segundo os pesquisadores, justamente pela alta ocorrência de espécies endêmicas, que só existe ali.

O estudo ainda mostra que este é o primeiro besouro da família Geotrupidae descrito para a região e apenas o segundo registro de uma nova espécie de Coleoptera (a ordem dos besouros) nas dunas do Submédio São Francisco.

O pesquisador Gabriel Luiz Celante, que assina a descrição da nova espécie, disse ao site da Univasf que a descoberta é uma prova do quanto a Caatinga ainda tem a revelar.

"A descoberta do Athyreus arretado mostra o quanto ainda temos a conhecer sobre a biodiversidade da Caatinga. Esse besouro foi encontrado em uma região pouco estudada e isso reforça que o bioma guarda espécies únicas que precisam ser registradas e preservadas. Nosso trabalho não é apenas dar nome a um ser vivo até então desconhecido pela ciência , mas também chamar atenção para a importância da conservação desse ecossistema que é exclusivamente brasileiro", destaca.

A pesquisa é assinada por Gabriel Luiz Celante, Adhan Gabriel Carvalho e o professor Dr. Benoit Jean Bernard Jahyny, do Laboratório de Mirmecologia da Univasf, e por Kaylla Brisley Silva Araújo e Paula Batista dos Santos, do Museu de Fauna da Caatinga/Univasf.

