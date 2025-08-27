A- A+

CORAÇÃO Arritmia cardíaca: entenda a causa da internação do deputado Eduardo Suplicy Aproximadamente 1 a cada 4 pessoas desenvolve o quadro e não sabe

O deputado estadual Eduardo Suplicy foi internado nessa terça-feira (26) no Hospital Niterói D´Or após passar mal devido à arritmia cardíaca. Segundo apuração do Globo, ele deve passar por uma cirurgia de implantação de marca-passo, mas já passa bem.

O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca se refere a uma alteração dos batimentos cardíacos, podendo ser uma taquicardia (quando os batimentos aceleram) ou uma bradicardia (quando os batimentos passam a ficar mais lentos). Ela ocorre por conta de falhas elétricas entre os batimentos.

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas são palpitações, escurecimento da vista, tonturas, desmaios, palidez, sudorese, mal-estar, dores no peito e falta de ar.

Em entrevista ao Globo, o cardiologista Eduardo Saad, membro da Academia Nacional de Medicina (ANM) e coordenador do Serviço de Arritmias Cardíacas do Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio, lançou um alerta de que aproximadamente 1 a cada 4 pessoas desenvolvem o quadro de arritmia cardíaca e não sabem.

— São alterações da parte elétrica do coração, que levam a mudanças nos batimentos cardíacos. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de arritmias cardíacas. O tipo mais comum é a fibrilação atrial, que é caracterizada por batimentos irregulares e rápidos, e que pode ser grave — afirmou.

O tratamento pode incluir medicamentos específicos, implante de marca-passo e ablação por radiofrequência (procedimento realizado por meio de cateteres que são levados ao coração por veias e artérias, sem a necessidade de uma cirurgia que abra o tórax).

Como se prevenir da arritmia cardíaca?

As medidas de prevenção, segundo a pasta, são reduzir o estresse, ter uma alimentação balanceada, rica em legumes, frutas e verduras, não exagerar no consumo de bebidas alcoólicas e de energéticos, não fumar e praticar atividades físicas regularmente.

Veja também