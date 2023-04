A- A+

Pesqueira Arrombamento de lotérica no Agreste termina com suspeito morto O outro suspeito fugiu

O arrombamento de uma lotérica em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, terminou com a morte de um dos dois suspeitos do crime, ocorrido na madrugada desta Sexta-feira da Paixão (7).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), equipes da Operação Madrugada Segura foram deslocadas até a lotérica após a empresa de segurança responsável pela agência detectar o arrombamento.

Ainda de acordo com a PM, os policiais foram recebidos à bala pelos suspeitos. Houve troca de tiros, e um dos suspeitos foi atingido, sendo socorrido pelo Samu para a UPA de Pesqueira. Ele, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O outro envolvido conseguiu fugir.



Nenhum valor foi levado da lotérica, informou a polícia. O caso está ssendo investido pela Delegacia de Belo Jardim.

Veja também

