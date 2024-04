A- A+

Defesa Arrow 3: conheça o sistema usado por Israel contra ataques do Irã capaz de derrubar mísseis Esse sistema foi desenvolvido em cooperação com os Estados Unidos com o objetivo de interceptar mísseis de longo alcance e atua junto com o Domo de Ferro e o C-Dome

Muito se fala sobre o Domo de Ferro, como é conhecido o sistema anti-mísseis israelense, mas para combater mísseis mais sofisticados utilizados pelo Irã, Israel colocou em prática o interceptor de missil balístico Arrow 3.

Produzido em conjunto com a empresa americana Boeing, o Arrow-3 é tido como capaz de derrubar mísseis no espaço, em uma altitude que destruiria qualquer ogiva bélica não convencional com segurança.

Esse sistema foi desenvolvido em cooperação com os Estados Unidos com o objetivo de interceptar mísseis de longo alcance.

O equipamento não revida ataques de aeronaves militares ou lançadores de artilharia, mas sim os mísseis que voam mais alto. Em operação desde 2000, o programa de desenvolvimento dos sistema Arrow é estimado em mais de US$ 2 bilhões.

O sistema Arrow é desenvolvido e fabricado pela Israel Aerospace Industries (IAI) em colaboração com a fabricante de aeronaves americana Boeing. Seu alcance é muito superior ao do sistema americano de defesa antiaérea Patriot e ao do sistema IRIS-T.

Na última semana, Israel também usou pela primeira vez um sistema de defesa antimísseis marítimo para derrubar um drone que se aproximava do Mar Vermelho, ativando sirenes na cidade portuária de Eilat. O país posicionou navios com mísseis no Mar Vermelho após o início da guerra em Gaza. Uma das das embarcações derrubou o drone com o novo sistema, chamado C-Dome.

Vídeos circularam nas redes sociais mostrando o uso do C-Dome na segunda-feira. As imagens capturaram flashes de luz quando os projéteis aparentemente foram interceptados no ar sobre o mar.

Eilat tem sido um alvo frequente dos lançamentos dos houthis apoiados pelo Irã no Iêmen, como demonstração de apoio ao Hamas, o grupo palestino que governa Gaza e também conta com o respaldo do Irã.

"Durante a noite, pela primeira vez, uma corveta de mísseis da classe Sa’ar 6 das IDF [Forças Armadas de Israel] interceptou com sucesso um UAV (veículo aéreo não tripulado) que se aproximava do leste e cruzava em direção à área do Golfo de Eilat", informou o Exército israelense.

O C-Dome é a versão naval do Domo de Ferro (Iron Dome em inglês), o famoso sistema de defesa antimísseis de Israel, que interceptou milhares de foguetes disparados de Gaza.

O sistema, que foi ativado em 2011 e tem uma eficácia de cerca de 90%, funciona por meio de radares para detectar foguetes de curto alcance antes de destruí-los com seus próprios mísseis.

O C-Dome utiliza os mesmos interceptores que o Domo de Ferro. Ele complementa o sistema de defesa aérea de múltiplas camadas de Israel em relação ao Arrow-3, que é projetado para interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera terrestre.

O C-Dome, que foi apresentado pela primeira vez em 2014, foi declarado operacional em novembro de 2022 e foi aclamado na época como um "marco importante". Ao contrário do Domo de Ferro, que possui seu próprio radar exclusivo, o C-Dome, segundo seu desenvolvedor, uma empresa estatal de tecnologia de defesa, está integrado ao radar do navio para detectar alvos entrantes.

"O C-Dome garante proteção abrangente para as embarcações e uma alta probabilidade de acerto contra um amplo espectro de ameaças modernas: marítimas e costeiras", diz a empresa, chamada Rafael, em seu site.

"Consiste em três componentes: interceptores TAMIR, uma unidade modular de lançamento vertical (VLU) e um componente de comando e controle (C2). Ao utilizar o radar de vigilância do navio para detectar e rastrear ameaças, a necessidade de um radar dedicado é eliminada.

Em junho passado, as autoridades israelenses anunciaram que haviam completado uma série de testes do C-Dome a bordo da corveta da classe Sa’ar 6, uma série de navios de guerra de fabricação alemã para a Marinha israelense. A corveta da classe Sa’ar 6 foi usada em combate pela primeira vez em outubro passado, após o ataque do Hamas em 7 de outubro, e continuou sendo implantada na campanha militar israelense.

Outros sistemas de defesa implantados pela primeira vez durante o conflito em curso são o Arrow 2 e o Arrow 3, interceptadores de mísseis que foram utilizados no ano passado contra alvos lançados em direção a Israel da Faixa de Gaza e do Mar Vermelho.

"A guerra em Gaza continua e estamos longe de terminar", disse o chefe das Forças Armadas, Herzi Halevi, em comunicado, marcando seis meses desde 7 de outubro.

Veja também

Saúde Brasil integra rede da OMS para monitoramento de coronavírus