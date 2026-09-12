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RIO Arsenal de guerra: PF e PRF apreendem 11 fuzis, um deles capaz de perfurar blindagens, no Rio Carregamento, que incluía ainda uma submetralhadora, saiu de São Paulo e seria entregue a facções criminosas no Rio, segundo as investigações; motorista foi preso

Um arsenal com 11 fuzis de alto poder bélico e uma submetralhadora foi apreendido pela Polícia Federal (PF) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste sábado, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Entre as armas estava um fuzil calibre .50, capaz de atravessar alguns tipos de blindagem e atingir aeronaves. O motorista do veículo foi preso em flagrante.

O carregamento saiu de São Paulo e tinha como destino a capital fluminense. Segundo as investigações preliminares, o material seria entregue a facções criminosas que controlam territórios no Rio.

A apreensão ocorreu durante uma operação conjunta voltada à fiscalização de veículos de carga que entravam no estado. Ao aprofundarem a inspeção no compartimento de mercadorias de um furgão, os agentes encontraram as armas camufladas em meio a uma carga lícita.

Armamentos calibre .50 têm elevado poder de fogo e podem ser equipados com mira telescópica para disparos de alta precisão. A munição usada é a .50 BMG — sigla para Browning Machine Gun —, cujo cartucho tem quase 14 centímetros de comprimento. Alguns modelos, como os produzidos pela fabricante americana Barrett, contam com carregadores para até dez cartuchos.

O que foi apreendido

Um fuzil calibre .50;

Dez fuzis calibre 7,62 milímetros, modelo G3;

Uma submetralhadora MP5 calibre 9 milímetros;

Carregadores e outros acessórios bélicos.

Missão Redentor II

O motorista, o veículo e o arsenal foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio. O preso responderá por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações. A PF apura a origem das armas, quem receberia o carregamento e se outras pessoas participaram do transporte.

A ação integra a força-tarefa Missão Redentor II, desenvolvida no contexto das medidas relacionadas à ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, no Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa reúne diferentes órgãos de segurança e tem entre seus principais eixos a interrupção das rotas usadas para levar armamento pesado ao território fluminense.

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