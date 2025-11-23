A- A+

Vestibular 2026 Arte como mecanismo de inclusão social é a proposta da redação do SSA 3 neste domingo (23) "A arte é um poderoso mecanismo de inclusão social pela exploração de saberes e pela expressividade" foi o tema escolhido para os 14.416 inscritos deste ano

A aplicação do exame começou pontualmente às 8h15 e será finalizada às 12h45. Os candidatos podem começar a deixar o local de prova a partir das 11h15, três horas depois do início do exame. Após esse horário, será permitido levar os cadernos de avaliação.

A aplicação do exame começou pontualmente às 8h15 e será finalizada às 12h45. Os candidatos podem começar a deixar o local de prova a partir das 11h15, três horas depois do início do exame. Após esse horário, será permitido levar os cadernos de avaliação.

Neste primeiro dia de avaliações, os candidatos respondem às provas de Redação e Conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, prova escrita composta de 45 questões distribuídas entre as áreas.

No próximo domingo (30), segundo dia da aplicação das provas, os candidatos resolverão outras 45 questões, distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

SSA 2026

A previsão para divulgação dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é a partir de 15 de janeiro de 2026. Estes estão concorrendo a 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC).



Outras informações sobre o processo seletivo da UPE estão disponíveis através do telefone (81) 3183-3660, no e-mail: [email protected] ou ainda nos endereços eletrônicos: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.



Confira o calendário de provas do SSA 2026:

SSA 3: 23 e 30 de novembro de 2025 (manhã)

SSA 1: 7 e 14 de dezembro de 2025 (manhã)

SSA 2: 7 e 14 de dezembro de 2025 (tarde)

