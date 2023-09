A- A+

roubo Arte roubada escondida em pacotes de macarrão: polícia italiana encontra peças em museu da Austrália Entre os objetos identificados pelos "Carabinieri" está uma ânfora de 2,5 mil anos: "exemplo impressionante" do antigo artesanato do Mediterrâneo

Investigadores italianos descobriram tesouros antigos roubados em um museu de uma importante universidade na Austrália. O anúncio foi feito pela própria Universidade Nacional Australiana, nesta sexta-feira. A instituição declarou estar trabalhando com “a equipe especialista em arte” da polícia militar italiana — os Carabinieri — para devolver as peças.

Entre os objetos roubados descobertos no museu da universidade havia uma ânfora de 2,5 mil anos, com um desenho do herói grego Hércules lutando contra o leão de Nemeia. A polícia italiana encotrou uma foto antiga de Polaroide da peça durante a investigação sobre um ladrão de obras de arte, o que levantou a suspeita de que havia sido roubada antes de chegar à Austrália.

A universidade de Canberra declarou ter comprado o artigo de “boa fé” em um leilão da prestigiada Sotheby's, em 1984, e que estava “orgulhosa” de trabalhar com a polícia italiana para devolver as peças aos donos.

A comissária do museu Georgia Pike-Rowney disse que a ânfora, do ano 530 A.C. é um “exemplo impressionante” do antigo artesanato do Mediterrâneo. Os Carabinieri também identificaram um prato vermelho com desenhos de peixe, da região italiana de Apúlia, também roubado. A investigação sobre o objeto levou ao traficante de arte americano David Holland Swingler, que também importava alimentos e escondia as obras roubadas no meio da comida.

"Durante as viagens à Itália, Swingler buscava material diretamente dos “tombaroli”, literalmente “ladrões de tumbas”, que fazem escavações ilegais" disse Pike-Rowney, explicando que o criminoso — passava os artigos como contrabando para os EUA escondidos em pacotes de macarrão e outros alimentos italianos.

O governo italiano aceitou emprestar a ânfora e o prato à universidade até que sejam devolvidos no “em uma data futura”.

