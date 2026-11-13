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FERNANDO DE NORONHA

Artefato explosivo é encontrado em canteiro de obras de Fernando de Noronha e enviado à Aeronáutica

Segundo a PM, não há informação sobre a origem do artefato

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Agentes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) foram acionados para verificar o explosivoAgentes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) foram acionados para verificar o explosivo - Foto: PMPE/Divulgação

Um artefato explosivo foi encontrado em um canteiro de obras na Vila da Quixaba, em Fernando de Noronha, nessa quinta-feira (12).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) foram acionados para verificar o explosivo.

"No local, a equipe constatou que um funcionário da empresa responsável pela obra havia encontrado um objeto com características de um morteiro", afirmou a PMPE.

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A corporação destacou que o artefato mede aproximadamente 21 centímetros de comprimento por cinco centímetros de diâmetro e tem peso estimado de 2 kg.

Após a verificação, os PMs acionaram o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Fernando de Noronha (DTCEA-FN), da Aeronáutica.

O material foi recolhido e encaminhado à unidade militar, onde será analisado para adoção das providências técnicas cabíveis.

"Não há informação sobre a origem do artefato", ressaltou a corporação.

O arquipélago de Fernando de Noronha foi administrado por militares entre os anos de 1942 a 1988, com a presenta, inclusive, da Marinha norte-americana.

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