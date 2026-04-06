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Artemis II chega nesta segunda (6) ao ponto mais próximo da Lua; saiba como acompanhar

Nasa planeja uma transmissão especial da passagem da Artemis II pela Lua

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Artemis II chega hoje ao ponto mais próximo da LuaArtemis II chega hoje ao ponto mais próximo da Lua - Foto: Divulgação / Nasa TV / AFP

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A missão Artemis II, que deixou o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, no dia 1º de abril, chega nesta segunda-feira ao ponto mais próximo da Lua. Hoje, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen vão orbitar o satélite. O retorno à Terra está previsto para o dia 10 de abril.

A Nasa transmite, pelo YouTube, imagens da missão 24 horas por dia, em alguns momentos com comentários ao vivo. O vídeo já acompanhou o lançamento, além dos briefings diários da missão, no canal de YouTube abaixo.

A Nasa planeja uma transmissão especial da passagem da Artemis II pela Lua no vídeo abaixo:


Os quatro astronautas a bordo da cápsula Orion ingressaram na esfera gravitacional lunar na madrugada desta segunda-feira. A tripulação deve atingir cerca de 252.757 milhas de distância da Terra, superando o recorde estabelecido pela missão Apollo 13, por volta das 15h. Mas a viagem não termina aí.

O ponto máximo da trajetória ocorrerá durante o sobrevoo do lado oculto da Lua, a aproximadamente 4.000 milhas da superfície, quando o satélite bloqueará temporariamente as comunicações com a Terra. Nesse período, a tripulação ficará em completa escuridão. A interrupção está prevista para a noite desta segunda-feira, por volta de 19h47 no horário de Brasília.

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