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Saúde Artemis II: como será a alimentação na espaçonave durante a missão Astronautas também poderão usar equipamentos para fazer exercícios físicos

No dia 1º de abril a missão Artemis II sairá da base na Flórida e levará quatro astronautas em uma espaçonave para sobrevoar a Lua. Segundo a Nasa, a equipe viverá aproximadamente 10 dias no espaço.

Cardápio especial

A agência espacial revelou como será montado o cardápio especial para os quatro astronautas que farão parte da missão. Dentre as bebidas, estão incluídos: chá verde, café, vitamina de manga e pêssegos, chocolate com leite e limonada.

Além disso, eles poderão contar com diferentes alimentos, como tortillas, salada de manga, granola com mirtilo, salsichas, macarrão com queijo, bife brisket com molho barbecue, salada tropical e brócolis gratinado.

A espaçonave também levará molhos de mostarda apimentada, manteiga de amendoim, geleia de morango e manteiga de amêndoa. Assim como cinco tipos diferentes de molhos apimentados poderão ser usados nas refeições.

Não serão transportados alimentos frescos, devido à curta vida útil deles e à capacidade de carga.

"A seleção de alimentos para a missão Artemis II leva em consideração o prazo de validade, a segurança alimentar, o valor nutricional, as preferências da tripulação e a compatibilidade com a massa, o volume e os requisitos de energia da Orion. Os alimentos devem ser fáceis de preparar e consumir em microgravidade, minimizar a formação de migalhas e permanecer seguros e estáveis durante toda a missão. A tripulação contribuiu com sugestões muito antes das refeições serem embaladas para o voo de teste", escreveu a Nasa, em comunicado sobre a missão.

Durante a rotina, os astronautas farão três refeições balanceadas por dia e terão direito a duas bebidas aromatizadas por dia, que podem incluir café.

Como a comida é preparada?

A Nasa explica que a tripulação usa água potável da Orion para reidratar alimentos e bebidas e um aquecedor de alimentos compacto, em formato de maleta, para aquecer as refeições conforme necessário.

Exercícios fazem parte da rotina

Querendo ou não, os astronautas precisam se exercitar diariamente quando estão em missão no espaço. Neste caso, eles terão disponíveis três equipamentos: dispositivo de exercício resistivo avançado (ARED), esteira (T2) e bicicleta ergométrica (CEVIS).

O primeiro tem como principal objetivo manter a densidade óssea. Dessa forma, o astronauta utiliza o ARED, um cilindro de vácuo que ajuda a simular o levantamento de peso. A esteira é importante para o controle do peso dos astronautas.

Eles se prendem ao equipamento por cordas elásticas de maneira que não flutuem e possam caminhar. Já a bicicleta ergométrica é uma grande ferramenta para trabalhar o sistema cardiovascular, e não inclui banco nem guidão.

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