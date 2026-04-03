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MISSÃO ESPACIAL Artemis II: engenheira vira encanadora espacial para consertar falha no banheiro da espaçonave A conversa sobre o momento com os tripulantes da Artemis II foi divulgada pela Nasa na madrugada desta sexta-feira (3)

A astronauta e engenheira elétrica Christina Koch precisou se transformar em uma encanadora espacial para consertar uma falha no banheiro da nave Órion, que leva quatro pessoas à órbita da Lua pela primeira vez depois de mais de 50 anos.

A conversa sobre o momento com os tripulantes da Artemis II foi divulgada pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) na madrugada desta sexta-feira, 3.



"Eu considero o equipamento (vaso sanitário) mais importante a bordo. Ficamos todos aliviados quando percebemos que estava tudo bem", detalhou. "Eu sou a encanadora espacial. Me orgulho de poder me chamar assim", brincou.

“I’m the space plumber, I’m proud to call myself the space plumber.”



Mission specialists like @Astro_Christina train for all roles so they can jump in wherever they’re needed. Sometimes that means fixing vital machinery, like the spacecraft toilet. pic.twitter.com/RGBWkwRgX7 — NASA (@NASA) April 3, 2026

Segundo a agência espacial, especialistas de missão treinam para conseguir desempenhar funções básicas e atuar em reparos onde forem necessários. "Às vezes, isso significa consertar equipamentos vitais, como o banheiro da espaçonave", explicou o órgão em nota.



Ao chegar ao satélite, nos próximos dias, a nave executa uma volta completa ao redor do astro passando, inclusive, pelo lado oculto da Lua, e, em seguida, aproveita a força da gravidade para voltar à Terra. O retorno está previsto para o próximo dia 10.

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