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RECIFE Artesã denuncia ter sido envenenada por aluna; vídeo mostra suspeita colocando mercúrio em garrafa Vítima aguarda liberação de avaliação neurológica pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para laudo conclusivo das sequelas e avanço das investigações

Uma artesã denuncia ter sido vítima de envenenamento por mercúrio enquanto trabalhava em projeto social em um anexo do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, onde atuava como professora voluntária de artesanato.

A mulher afirma que esferas de mercúrio de cor prateada eram colocadas dentro de sua garrafa de água por uma aluna do projeto, flagrada em vídeo.

Denny Cardoso, de 43 anos, que registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso em junho de 2025, aguarda a avaliação neurológica pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para laudo conclusivo das sequelas e avanço das investigações.

Nesta segunda-feira (13), a defesa informou à reportagem da Folha de Pernambuco que recebeu a confirmação de agendamento da consulta, marcada para esta sexta-feira (17), em hospital da rede pública.

Na denúncia, a artesã afirma que usou o próprio celular para gravar a ação e conseguiu captar por duas vezes o momento em que a mulher suspeita abre a garrafa, retira um envelope da cintura, adiciona o conteúdo dentro da água e agita o recipiente.

À época, Denny alegou sentir efeitos colaterais que estariam associados à substância, como tontura, vista ofuscada e queda de cabelo.

A ingestão do metal tóxico afetou o estado de saúde da vítima, que perdeu a força das mãos e, agora, depende de muleta para se locomover.

Vítima precisa de muleta para se locomover após ingestão da água com mercúrio | Foto: Wilgberto Reis/Cortesia

“Ela está com a mobilidade limitada, perdendo o movimento das mãos", afirmou o advogado da vítima, Wilgberto Reis.

O B.O. registrado afirma que a Polícia Militar foi acionada e que a suspeita negou o ato. Uma agente feminina chegou a realizar revista nela e encontrou resíduos parecidos com pó no fundo de uma bolsa.



A suspeita foi encaminhada à Central de Plantões do Recife (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da capital pernambucana.

Segundo o advogado da defesa, a suspeita não foi presa e a análise do material foi solicitada. A garrafa da artesã foi encaminhada à perícia química do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE), que emitiu laudo positivo para mercúrio.

Laudo mostra esferas de mercúrio encontrados na garrafa da vítima | Foto: Wilgberto Reis/Cortesia

“Ela desconfia que passou meses ingerindo e teve esse agravamento de saúde sem saber o que era. Não havia desentendimento, mas Denny reparou que a pessoa estava com uma certa dureza ou implicância com ela nos últimos tempos”, relatou Wilgberto Reis.

No documento, a perita responsável pela conclusão destaca que o mercúrio metálico é um metal pesado e considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das dez substâncias de maior preocupação para a saúde pública por apresentar, na forma líquida, toxicidade.

O arquivo também mostra que o contato direto do mercúrio com a mucosa gastrointestinal pode causar inflamações locais náuseas, vômitos, entre outros sintomas, e que a repetição da exposição agrava significativamente o risco de toxicidade.

Laudo do Instituto de Criminalística confirma contaminação por mercúrio na garrafa | Foto: Wilgberto Reis/Cortesia

Denny atuou por mais de oito anos no projeto Arte na Medicina com a oferta de aulas de artesanato para pacientes e familiares do Hospital Oswaldo Cruz, assistidas pelo Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC). O serviço era realizado em anexo da unidade de saúde, local conhecido como Castelinho.

De acordo com o advogado, a mulher suspeita tinha um filho em tratamento no hospital e era aluna do projeto há aproximadamente três anos. Atualmente, a investigação policial encontra-se paralisada, pois depende de avaliação neurocirúrgica solicitada em janeiro deste ano para confirmar as sequelas.

“Já foram solicitados laudos complementares. Agora, por último, pediram uma avaliação neurocirúrgica com prioridade para entender quais são as sequelas neurológicas. O documento justifica que Denny apresenta instabilidade postural, queimação nas mãos, sensação de choque nos membros superiores ao se movimentar e lateralizar o pescoço. A médica identificou sintomas neurológicos importantes e alteração na coluna cervical com compressão da medula e das raízes nervosas”, afirmou o advogado.

Wilgberto Reis relata que a vítima enfrentou dificuldades para conseguir atendimento por meio do SUS e chegou a ajuizar uma ação contra o estado de Pernambuco para realizar a atendimento com urgência, marcação que foi confirmada nesta segunda (13). A defesa também busca agilizar o processo judicial e garantir que a mulher suspeita seja responsabilizada por tentativa de homicídio qualificado.

"Estamos sustentando que ela responda pelos seus atos perante ao Tribunal do Júri no momento correto, depois do fim das investigações, porque é nitidamente uma tentativa de homicídio sem motivo, inclusive".



A defesa da mulher suspeita de envenenamento não foi localizada. O espaço segue aberto.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para apurar outras informações sobre a investigação.



Vaquinha online

Agora, Denny Cardoso mobiliza uma vaquinha virtual nas redes sociais para custear fisioterapia motora, consultas com psicólogo, medicamentos e deslocamentos relacionados ao tratamento.

O objetivo é arrecadar R$ 15 mil. Doações podem ser feitas pela internet ou por meio do Pix usando as chaves [email protected] ou 81996609907 (celular).

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