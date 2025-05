A- A+

Empreendedorismo Artesãos de Jaboatão dos Guararapes participam de oficina para qualificação da atividade A iniciativa foi promovida em parceria com o Sebrae e teve o intuito de orientar a categoria sobre as etapas necessárias para a regularização da habilitação

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, promoveu uma orientação e habilitação com os artesões e empreendedores da cidade nesta quarta-feira (28). Em parceria com o Sebrae, a atividade foi realizada no Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), no bairro de Piedade, e visou incentivar a comercialização dos produtos produzidos.

O encontro incluiu uma oficina de orientação sobre os processos necessários para o registro e regularização da atividade dos artesãos. A iniciativa ainda ofereceu suporte e recursos para os envolvidos, com o intuito de garantir uma maior segurança jurídica e acesso aos benefícios.

O momento contou com a presença de artesãos envolvidos com a Economia Solidária, a Feira da Mulher Empreendedora, a Orla de Candeias e outros espaços colaborativos.

Uma das envolvidas no projeto é Maria José, moradora de Piedade. Ela trabalha com a técnica de bordado em tecidos e enxovais desde a infância. “Comecei por necessidade, e hoje meu foco são os arranjos de cabelo, laços e fitas. Atualmente, minha carteira de artesã é como fuxiqueira, mas quero atualizá-la para incluir essas novas técnicas, pois sempre surgem novidades”, afirmou.

A ação também teve participação de Irmã Babete, vice-prefeita do município e foi conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania.



