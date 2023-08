A- A+

Política Arthur do Val: veja outras vezes em que ex-deputado acabou agredido em eventos políticos Conhecido como 'Mamãe Falei', o youtuber esteve no evento em São Paulo e sofreu agressão ao perguntar a manifestantes o motivo pelo qual estavam 'se comovendo com bandidos'

O ex-deputado Arthur do Val levou um soco de um manifestante durante protesto contra a violência policial no Guarujá, nesta quinta-feira, em São Paulo. Esta não foi a primeira vez que o youtuber e militante do Movimento Brasil Livre (MBL), conhecido como "Mamãe Falei", se envolve em brigas.

No episódio desta semana, Val foi agredido após ir até uma manifestação que cobrava investigações sobre as mortes de pessoas nas operações policiais da última semana no litoral paulista. Há relatos de inocentes que foram vítimas de truculência.

O ex-deputado, no entanto, defende as operações e alegou que foi à manifestação para questionar os participantes sobre o motivo pelo qual estariam "se comovendo com bandidos".

Val foi recebido com gritos de "estuprador", em referência ao episódio no qual viajou para a Ucrânia em meio à guerra e gravou um áudio dizendo que as ucranianas "fáceis, porque são pobres". Os manifestantes gritaram, em coro, que o ex-deputado seria um abusador de mulheres. Um deles diz que Val usou dinheiro público na excursão, o que ele nega.

Depois, um dos manifestantes se aproxima do ex-deputado e dá um murro no rosto dele.

— Nem doeu, velho. Esse é o máximo que você consegue, irmão? — afirmou o youtuber e membro do Movimento Brasil Livre (MBL).

Val publicou em suas redes sociais um vídeo que mostra o momento do soco. Na legenda, ele escreveu: "Registro da manifestação 'pacífica' que fui hoje com Amanda Vettorazzo".

Ao GLOBO, Arthur do Val disse que registrou boletim de ocorrência e que vai processar o homem que desferiu o soco por agressão.

— Fui lá fazer perguntas, saber por que são contrários à polícia. Eu sou a favor da polícia. Essa turma, que se diz pacífica, não soube responder e partiu para a agressão. Infelizmente, alguns veículos da imprensa estão relativizando a agressão dizendo que eu fui fazer provocação — disse o ex-deputado.

Tapas e socos

Em outubro do ano passado, Val foi agredido durante viagem à cidade de Londrina, no Paraná. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o membro do MBL apanhando do ex-deputado federal Boca Aberta (PROS-PR).

Boca Aberta foi flagrado golpeando Val com tapas e socos depois de defini-lo com palavras como "estuprador" e "vagabundo" por meio de um megafone. Nos registros, Arthur do Val não reage às agressões. Um homem que o acompanhava também apanhou e chegou a cair no chão.

Em suas redes sociais, Do Val atacou Boca Aberta e disse que foi atrás do ex-deputado federal para denunciar supostos escândalos relacionados a ele, durante um momento em que falava com eleitores.

— É o típico populistão. Fomos denunciar tudo o que ele faz. Não vão nos calar — disse. De acordo com Do Val, ele e o amigo agredido registraram boletins de ocorrência contra Boca Aberta.

Em dezembro de 2021, Val se envolveu em uma confusão com o deputado estadual bolsonarista Gil Diniz (atualmente no PL, mas na época no PSL). Diniz tentou arrancar o celular da mão de Val durante a 86ª sessão ordinária da Casa.

A confusão aconteceu depois de Arthur do Val filmar manifestantes contra a obrigatoriedade da vacina da Covid-19 que estavam na Assembleia e dizer que “tinha orgulho” de ser odiado por eles. Diniz então foi atrás do colega, tentou tomar o aparelho de sua mãe e os dois trocaram empurrões.

Um ano antes, em dezembro de 2019, Val protagonizou uma confusão no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na ocasião, ele discursava na tribuna e passou a atacar e provocar servidores simpatizantes do PT que estavam na galeria.

Deputados do PT protestaram contra a fala do colega. E o então líder do PT na Casa, Teonilio Barba, partiu para cima de Val, que se posicionou para brigar. Na sequência, houve uma confusão generalizada, com empurrões entre os deputados.

'Pescotapa' de Ciro Gomes

Em 2018, durante o processo eleitoral, Val fez provocações ao então candidato Ciro Gomes (PDT) sobre Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso na época. Irritado, Ciro Gomes chamou Val de "bobão" e colocou a mão na nuca do membro do MBL. Val alegou, na altura, que havia levado um "pescotapa".

Veja também

Euroliga Após oito temporadas na NBA, Raulzinho assina com o Fenerbahçe e volta ao basquete europeu