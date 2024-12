A- A+

meio ambiente Ártico passa a emitir mais carbono do que absorve Relatório revelou que as temperaturas anuais do ar na superfície da região este ano foram as segundas mais quentes registradas desde 1900

A tundra ártica está liberando os gases de efeito estufa que mantém armazenados há milênios sob seu solo congelado devido aos incêndios cada vez mais frequentes na região, afirmou a Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) nesta terça-feira (10).

"Nossas observações mostram que a tundra ártica, que está passando por um aquecimento e um aumento dos incêndios florestais, está agora emitindo mais carbono do que armazena, o que agravará o impacto da mudança climática", declarou o administrador da agência, Rick Spinrad.

O Relatório Ártico 2024 revelou que as temperaturas anuais do ar na superfície do Ártico este ano foram as segundas mais quentes registradas desde 1900.

O aquecimento global tem um duplo efeito nesta região polar. Ao mesmo tempo que estimula a produtividade e o crescimento das plantas, o que remove o dióxido de carbono da atmosfera, também provoca um aumento da temperatura do ar na superfície que causa o degelo do permafrost.

Quando esta camada de gelo subterrânea descongela, o carbono retido debaixo dele é decomposto por micróbios e liberado na atmosfera sob a forma de dióxido de carbono e metano, dois potentes gases de efeito estufa.

A mudança climática provocada pelo homem também está intensificando os incêndios florestais em latitudes elevadas, o que aumentou a superfície incendiada, a intensidade e as emissões de dióxido de carbono.

Os incêndios florestais não só incendeiam a vegetação e a matéria orgânica do solo, liberando carbono na atmosfera, mas removem as camadas isolantes da terra, acelerando o derretimento do permafrost.

Desde 2003, as emissões de incêndios florestais circumpolares atingiram, em média, 207 milhões de toneladas de carbono por ano, segundo a NOAA. Ao mesmo tempo, os ecossistemas terrestres do Ártico continuam sendo uma fonte constante de metano.

"A catástrofe climática a que estamos assistindo no Ártico já está tendo consequências para as comunidades de todo o mundo", afirmou Brenda Ekwurzel, cientista climática da Union of Concerned Scientists.

"Uma vez atingidos, muitos destes limiares de impactos adversos nos ecossistemas não podem ser revertidos", acrescentou.

