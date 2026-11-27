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Dezembro Vermelho Articulação Aids Pernambuco realiza ação sobre importância da prevenção combinada do HIV e IST Ato busca conscientizar a população sobre o enfrentamento ao estigma e ao preconceito contra pessoas vivendo com HIV e Aids

A Articulação Aids em Pernambuco realizará uma ação de mobilização social na próxima terça-feira (1°), em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Aids. Intitulada “Pit Stop Vermelho: Quebrando Barreiras, Vencendo Estigmas e Preconceitos”, a iniciativa acontece das 14h às 17h, na Praça do Derby, área central do Recife.

O ato busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção combinada do HIV e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), reforçando a importância do diagnóstico precoce, além do acesso ao tratamento.

A ação faz parte da programação do Dezembro Vermelho e contará com abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e laços vermelhos, além da exposição de cartazes e faixas.

Durante o Pit Stop, a Articulação também busca conscientizar a população sobre o enfrentamento ao estigma, ao preconceito e à discriminação que ainda impactam diretamente a vida das pessoas vivendo com HIV e Aids (PVHA).

Estudo liga sinal de alerta

De acordo com o Índice de Estigma Nacional, publicado em 2025 com apoio do UNAIDS, 52,9% das pessoas entrevistadas já vivenciaram alguma forma de discriminação em razão de sua condição sorológica.

O levantamento também revela que 22,8% evitaram realizar o teste de HIV por medo da reação de outras pessoas e 8,5% deixaram de procurar serviços de saúde após vivenciarem situações de preconceito.

No Recife, o cenário também chamou a atenção. Ainda de acordo com o Índice, duas em cada cinco pessoas entrevistadas já sofreram discriminação por viverem com HIV, enquanto uma em cada quatro enfrentou discriminação no ambiente familiar.

Além disso, 87,5% apresentam dificuldades em revelar sua condição sorológica e sete em cada dez escondem o diagnóstico.

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