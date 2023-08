Artilharia russa e equipe reduzida: a luta dos médicos para salvar os feridos da guerra na Ucrânia

A- A+

Uma comoção soou na entrada do prédio e um grito se elevou. Soldados carregavam dois homens em macas, um com o rosto enrugado e tenso, e um terceiro, com as calças manchadas de sangue, seguindo atrás. Em segundos, os homens foram colocados nas mesas de operação e os médicos invadiram, cortando roupas ensanguentadas, conectando soros, conversando com os homens em voz baixa.

— Irmão, você vai conseguir! — gritou o terceiro soldado, Batya, para seu amigo com um ferimento no peito. — Segure firme, temos muito o que fazer.

Feridos apenas 40 minutos antes na frente sul da Ucrânia, na região de Zaporíjia, os soldados da 110ª Brigada chegaram a um "ponto de estabilização", um de uma dúzia de postos médicos montados pelo Exército ucraniano a poucos quilômetros da linha de frente para garantir cuidados críticos e salvadores de vidas.

Nos últimos dois meses, enquanto as tropas ucranianas tentavam romper as defesas russas em uma ampla contraofensiva para recuperar o terreno ocupado no Sul da Ucrânia, suas unidades se depararam com densos campos minados e ataques pesados de artilharia russa e drones.

Cada quilômetro é uma luta sangrenta, pois a contraofensiva progrediu de forma dolorosamente lenta, com unidades enfrentando defesas russas entrincheiradas e sofrendo pesadas baixas. As tropas que lideram a ofensiva romperam a primeira linha de defesa em áreas nos últimos dias, potencialmente abrindo caminho para um ataque mais profundo.

Posicionados perto das linhas de frente, os postos médicos temporários onde os pacientes são estabilizados para posterior evacuação têm recebido um fluxo constante de soldados feridos nos combates. Os números têm sido "colossais", disse um médico do centro onde foram atendidos os três homens.

Equipado com quatro mesas cirúrgicas em uma sala comprida, o ponto trabalha ininterruptamente há dois meses. Os militares ucranianos permitiram que jornalistas do New York Times visitassem vários pontos ao longo de 160 quilômetros da frente sul na semana passada. Por motivos de segurança, eles foram solicitados a não identificar as localizações e a nomear os soldados apenas por seus codinomes.

Enquanto a Ucrânia preparava novas brigadas para a contraofensiva, também montou um extenso sistema de evacuação médica com quatro linhas de atendimento, abrangendo 20 hospitais municipais na região, uma série de pontos de estabilização e até 50 unidades médicas ligadas às brigadas.



O homem que desenvolveu o sistema, Roman Kuziv, chefe do hospital militar na cidade de Zaporíjia, abriu uma tela em seu celular para mostrar um banco de dados do número de casos em toda a frente na região. Os pacientes são codificados por cores de acordo com a gravidade de suas feridas.

— Eu posso ver se eles são amarelos, verdes ou vermelhos — disse ele, acrescentando que o sistema estava operando com 20% de sua capacidade.

Sob fogo russo

O objetivo é garantir que cada soldado ferido receba um alto nível de atendimento em menos de 25 minutos após o ferimento, a fim de salvar vidas. Mas nem sempre é possível. Um médico de combate na linha de frente administra rapidamente os primeiros socorros, mas o fogo da artilharia russa costuma ser tão intenso que às vezes as unidades não conseguem evacuar os feridos por horas, disseram os médicos.

As ambulâncias que transportam soldados para os pontos de estabilização frequentemente também são alvo de tiros, e os soldados às vezes têm que arrastar ou carregar os feridos por vários quilômetros a pé até um veículo. Um ponto médico foi atingido em um ataque de míssil em uma noite recente, disseram os médicos.

Mas, apesar do caos da guerra, o sistema se mantém bem.

Os pontos estão afastados alguns quilômetros da linha de frente para segurança e acesso a um abastecimento constante de água. Lá, os médicos tratam os feridos em caso de choque e para evitar a perda de sangue antes de enviar os pacientes para pontos médicos mais bem equipados, onde os cirurgiões podem operar, ou para hospitais da cidade.

Na próxima etapa médica, a 40 minutos de carro em uma estrada esburacada, os cirurgiões imobilizaram membros quebrados e lutaram para salvar o pé de um soldado de um ferimento causado por uma mina. Os ossos foram esmagados, mas os vasos sanguíneos estavam intactos, disse Bohdan, o médico encarregado do ponto de estabilização. Enquanto os cirurgiões operavam, ele se moveu para uma mesa próxima, pressionando uma compressa na ferida sangrenta de um soldado.

Para operações próximas à linha de frente, barragens de artilharia caíram não muito longe, enquanto a equipe médica, motoristas e guardas trabalhavam dia e noite. A equipe permanece na maioria das vezes escondida para ficar fora do alcance dos drones de reconhecimento russos. À noite, trabalham no escuro por segurança, usando principalmente uma luz vermelha, que é menos detectável, em suas lanternas.

Os feridos chegam em grupos e, em alguns dias, em um fluxo contínuo. Há dezenas de ferimentos por minas e estilhaços, mas nesta contraofensiva, poucos ferimentos por tiros, segundo os médicos.

Um médico de combate, suando muito após carregar os feridos para fora de suas posições, andava ansiosamente pela sala enquanto os médicos cuidavam dos homens, antes de voltar para a linha de frente.

— Cerca de 10 foguetes de um lançador de granadas caíram nas proximidades — disse o soldado, Batya, 51 anos, descrevendo o ataque à sua posição.

Ainda atordoado por uma concussão, ele disse que pegou um kit médico e correu para ajudar os feridos. Ele encontrou o primeiro soldado ferido, Vorchun, no abrigo mais próximo, enfaixou seu rosto e mãos e, em seguida, encontrou seu amigo Shuravi, 57 anos, que havia sido arrastado para uma trincheira com um ferimento no peito, disse ele.

Os três homens da 110ª Brigada sobreviveriam, disse Romashka, um oficial quieto e calmo que chefia o ponto de estabilização.

No dia seguinte, a 110ª Brigada participou de um ataque, sofrendo pesadas baixas. À noite, todas as quatro mesas foram ocupadas por soldados com ferimentos graves nas pernas que precisariam ser amputados, disse um médico de combate voluntário sueco, que pediu para que seu nome não fosse divulgado por motivos de segurança. Na manhã seguinte, os soldados levaram partes do corpo em sacos pretos para descarte.

Alguns médicos disseram que viram baixas piores em batalhas no ano passado; um disse que eles estavam tratando até 250 pessoas por dia na região de Kherson. O governo ucraniano não divulga números de baixas para os militares ucranianos, mas autoridades ocidentais disseram que o número de mortos e feridos é superior a 100 mil.

