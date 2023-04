A- A+

tecnologia Artista alemão causa polêmica ao ganhar concurso com foto criada com IA Eldagsen disse em entrevista que sua proposta tinha como objetivo estimular o debate em torno da IA

O artista alemão Boris Eldagsen causou polêmica, ao ganhar o prestigioso prêmio de fotografia Sony World Photography Awards, com uma imagem gerada inteiramente com a ajuda de Inteligência Artificial (IA).

Acusado pelo júri de ter "mentido deliberadamente", Eldagsen disse ter sido transparente sobre a natureza de sua obra, mas decidiu recusar o prêmio.

A obra "Pseudoamnésia: O Eletricista" é uma imagem em tom sépia, que mostra duas mulheres de frente para a câmera, como se fosse uma fotografia do início do século XX.

Ele recebeu o prêmio de melhor fotografia criativa do Sony World Photography Awards em março.

A fotografia é um dos campos artísticos mais afetados pelo advento da IA, que permite a qualquer pessoa criar imagens ultrarrealistas simplesmente conversando com um “chatbot”.

No ano passado, uma obra de arte criada com IA ganhou prêmio em um concurso no Colorado (Estados Unidos) e causou polêmica.

Eldagsen disse em entrevista que sua proposta tinha como objetivo estimular o debate em torno da IA.

“Eu competi para provocar, para saber se as competições estão prontas para a chegada da IA. Não estão”, disse ele.

Em um comunicado, o concurso fotográfico afirmou que, a pedido do artista, retira a obra da competição.

"Levando-se em conta suas ações e declarações subsequentes (...) não acreditamos mais que seja possível ter um diálogo construtivo com ele", afirmou o Sony World Photography Awards em seu comunicado.

