Artista britânica passa 19 dias em centro de imigração dos EUA por erro em visto de turista

A britânica Rebecca Burke, de 28 anos, descobriu da pior maneira que deixar os Estados Unidos voluntariamente não garante proteção contra problemas imigratórios. A artista gráfica foi detida por autoridades norte-americanas e enviada a um centro de detenção do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) quando tentava retornar à Europa - um cenário que expõe a rigidez do sistema migratório do país.

Tudo começou em 26 de fevereiro, quando Burke tentou entrar no Canadá pela fronteira de Seattle. Durante sua estadia nos EUA, ela participara de programas de intercâmbio Workaway (trocando serviços domésticos por hospedagem), prática comum em suas viagens. As autoridades canadenses, porém, consideraram que suas atividades exigiam visto de trabalho e a barraram.

Ao ser deportada de volta aos EUA, a situação piorou: agentes de imigração alegaram que ela violara seu visto de turista por "trabalhar" no país - mesmo sem receber pagamento. Sem assistência jurídica e sob pressão, Burke foi obrigada a assinar documentos que a incriminavam.

19 dias de pesadelo

— Pensei que me libertariam se assinasse. Estava exausta, sem comer o dia todo — relatou a artista em entrevista ao The Guardian.

Em vez de ser liberada, foi algemada e transferida para o centro de detenção do ICE em Tacoma, onde passou 19 dias vestindo uniforme amarelo, sem acesso a seus pertences.

O caso revela um padrão: outros jovens europeus já enfrentaram situações similares ao tentar deixar os EUA, mostrando como o sistema pode criminalizar até mesmo quem tenta cumprir as regras. Burke só recuperou sua liberdade quase três semanas depois, quando finalmente pôde retornar ao Reino Unido.

