A- A+

PREMIAÇÃO Artista gráfico da Folha de Pernambuco vence categoria do 27° Prêmio Cristina Tavares Greg recebeu o prêmio na categoria "criação gráfica" com arte que ilustrou a matéria "O que vem pela frente", da editoria de Sabores

Concorrendo com a arte "O que vem pela frente", o artista gráfico da Folha de Pernambuco, Greg, foi vencedor da 27ª edição do Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, na categoria criação gráfica.

A arte vencedora ilustrou o texto da editoria de Sabores da Folha, publicada na edição de fim de semana do jornal, em 1º janeiro de 2022. De acordo com o artista, o trabalho foi desenvolvido para expressar a esperança do Ano Novo.

“Estou muito feliz com a premiação, é sempre importante ter esse reconhecimento da arte. A ilustração foi feita em um momento que tínhamos acabado de sair de uma pandemia e representa a esperança de tudo que estava por vir”, afirmou Greg.

Arte de Greg foi premiada na 27ª edição do Cristina Tavares

A tradicional premiação do jornalismo pernambucano, realizada nesta terça-feira (15), é promovida anualmente pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Pernambuco (Sinjope) e pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Leia também • Entenda pagamento a empresas jornalísticas por conteúdo em rede social

Neste ano, a entrega dos troféus foi realizada no auditório da Associação Médica de Pernambuco (AMPE), no bairro da Boa Vista, centro da capital pernambucana. Além de jornalistas, o evento também reuniu representantes do cenário político como o vereador do Recife, Ivan Moraes, e o deputado estadual João Paulo.

Em sua 27º edição, o Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, quinto maior da classe no país, recebeu a inscrição de mais de cem trabalhos nas categorias profissional e estudante.

A Folha de Pernambuco foi finalista em duas categorias. O fotógrafo Paullo Allmeida concorreu na categoria "fotojornalismo", com o trabalho "Drama nas palafitas", sobre o incêndio e drama das famílias que tiveram seus barracos atingidos pelo fogo na Bacia do Pina, na Zona Sul do Recife, em 6 de maio de 2022.

Na época, a foto estampou a capa da edição de fim de semana da Folha de Pernambuco.

Ainda na categoria "criação gráfica", o artista gráfico e editor de Arte da Folha de Pernambuco, João Lin, foi indicado com o trabalho "Modernistas", publicado na revista Continente, em fevereiro de 2022.

A ilustração faz parte da edição em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, e homenageia a obra "Eu Vi o Mundo... Ele Começava no Recife", de Cícero Dias.

Para o presidente do Sinjope, Jailson da Paz, o prêmio marca a valorização do jornalismo realizado no estado.

“Visualizamos um amadurecimento dos trabalhos e das pautas abordadas na edição deste ano, trazendo para o Cristina Tavares uma referência entre premiações de jornalismo em todo o país”, destacou.

A premiação contou com o patrocínio da Companhia Editora de Pernambuco (CEPE) e apoio da Prefeitura do Recife, Governo de Pernambuco, Alepe, Câmara do Recife, Prefeitura do Paulista e da Prefeitura de Igarassu.

Veja também

Covid-19 Pfizer pede aprovação da Anvisa para atualizar fórmula da vacina