CARNAVAL 2024 Artistas grafitam esculturas do Galo da Madrugada que vão compor percurso da I Corrida do Galo Maratona acontece no domingo (28), durante o Viva Guararapes

Artistas recifenses começaram a grafitar as réplicas do Galo da Madrugada, na manhã desta segunda-feira (22), na Praça do Arsenal, no centro do Recife. No total, 12 esculturas serão dispostas no percurso da primeira edição da Corrida do Galo, que acontece no próximo domingo (28), durante o festival Viva Guararapes. Os trabalhos de pintura acontecem durante toda a semana.

Os artistas plásticos usam a tinta spray como instrumento para destacar e exprimir ao público todo sentimento guardado, exclusivamente, para o Carnaval 2024. As alegorias vão representar o principal calunga da festa que arrasta multidões em todo o Estado.

Segundo a grafiteira Inay Victoria, de 25 anos, esta é uma grande oportunidade que serve de vitrine para mostrar o trabalho desses artistas. O momento também é de inclusão, para ela, que é travesti, mostrar o talento e colocar um pouco mais de vida no Carnaval.

Grafiteira Inay Victoria | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

"Está sendo uma oportunidade incrível de poder dar vida aos galinhos neste ano e poder fazer parte dessa pluralidade de identidades. Dessa forma, não somente nós [grafiteiros] nos sentimos acolhidos pelo Galo da Madrugada, mas o público também se sente bem recebido pela nossa arte e nossa cultura. Cada vez mais, o grafite vai tomando conta da cidade. Isso é reconhecimento", destacou ela.

"Este ano, eu quero mesclar um pouco da cultura pernambucana com a identidade trans. Certa vez, uma travesti falou, embaixo do Galo gigante, que 'o Galo estava trans', então eu quero transmitir um pouco desse sentimento", concluiu.

Corrida do Galo

A Corrida do Galo já tem mais de 2 mil inscritos. Ela vai começar às 6h, tendo como ponto de partida e chegada a Avenida Guararapes, um dos principais corredores da capital pernambucana. O percurso tem, no total, 10 km, e vai passar por pontos como:

Praça Sérgio Loreto;

Casa do Carnaval - Pátio de São Pedro;

Paço do Frevo - Praça do Arsenal;

Marco Zero;

Av. Rio Branco;

Praça Joaquim Nabuco;

Rua da Moeda;

Praça do Diário;

R. Nossa Senhora do Carmo;

Ponte Duarte Coelho;

Cais da Alfândega.

Premiação

Os três primeiros colocados na categoria 10 km receberão prêmios de R$ 3 mil (1º lugar), R$ 1.500 (2º lugar) e R$ 750 (3º lugar). Já os melhores colocados na categoria 5 km vão receber troféus. Também haverá o concurso para eleger a melhor fantasia, que terá prêmios em diferentes categorias, sendo em dinheiro, camisas oficiais e acessos ao camarote para os melhores figurinos individuais e em grupo, além de uma categoria especial em reverência ao rei Reginaldo Rossi, que é o homenageado do bloco.

A disputa é promovida pelo Recentro e pela organização do Galo da Madrugada e, segundo o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, essa competição vai ser uma porta de entrada para que os recifenses entrem de vez no clima dos festejos carnavalescos.

Secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

"Essa parceria serve para beneficiar o Recife com essas 12 esculturas, que terão identidade própria e serão assinadas pelos grafiteiros. Durante a maratona, nós iremos distribuir esses galos pelo centro da cidade. Posteriormente, essas alegorias serão dispostas em lugares estratégicos para embelezar ainda mais a nossa capital", destacou ele.

A chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, acrescenta que o valor dessa corrida se dá pela importância do centro da cidade no Carnaval. É no centro histórico que acontecem os principais desfiles e está localizado o principal polo, que é o Marco Zero.

A chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

"As prévias, ensaios e desfiles das agremiações já começaram a acontecer. Então, o nosso centro já está fervilhando a cultura do nosso Carnaval. A Prefeitura do Recife está fazendo uma programação extensa, priorizando nossos artistas. São vários polos de animação e o prefeito já prometeu fazer o maior Carnaval em linha reta do mundo. É uma política da gestão de João Campos promover a inclusão, desde uma ação como essa, que é uma ativação cultura. Aqui, toda diversidade é contemplada", salientou Vilaça.

De acordo com o diretor de marketing do Galo da Madrugada, Guilherme Menezes, o público pode esperar uma corrida e um desfile bastante animados este ano. Ele aconselha que os corredores usem fantasias leves para garantir a fluidez do evento, que terá uma surpresa que foi adiantada à reportagem da Folha de Pernambuco.

Guilherme Menezes é o diretor de marketing do Galo da Madrugada | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

"Depois que terminar a corrida, vai ter trio elétrico com Almir Rouche cantando com a galera, para entrarmos no clima do Carnaval, já sendo, também, uma preparação para o desfile, que vai vir este ano com todo gás. São seis meses de preparação para essa entrega. Os 30 trios elétricos vão tocar muito frevo e vamos receber, também, pessoas de fora que virão conhecer e curtir a cultura pernambucana. Esse é o nosso intuito, de levar o Galo da Madrugada, frevo, caboclinho e a cultura da cidade do Recife para o mundo", salientou.

O resultado com os vencedores será divulgado em até 72 horas após a competição. Ele poderá ser conferido no site oficial do Galo da Madrugada.

