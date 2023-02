Artistas locais fecham o Carnaval 2023 de Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Com muita cultura popular e foco nos artistas locais, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, se despediu do Carnaval deste ano nessa madrugada (22).



Na última noite, a animação ficou por conta de Tio Dody, Orquestra Pernambucana de Ritmos, Boi Sorrizo, Allan Carlos, Maracatu Baque Forte, Banda Magia Nordestina, Luan Santos, Banda Kitara e Sedutora, entre outros artistas.

“Estou aqui com pessoas da minha comunidade e com outras que vieram de outros bairros para brincar com muito amor", elogiou o artista Keninho Lima, que ontem se apresentou com o Boi Sorrizo nos polos Yapoatan e Candidé de Cavaleiro.

