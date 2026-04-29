Árvore cai, atinge poste e deixa casa em Areias sem energia durante chuva nesta quarta (29)
Uma árvore caiu em meio às chuvas e atingiu um poste na Rua Capitão Domingos da Costa, na Vila Cardeal e Silva, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, na madrugada desta quarta-feira (29). Segundo a Neoenergia Pernambuco, uma casa ficou sem energia.
Procurada, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que foi acionada e "já encaminhou equipe ao local para realizar os serviços necessários".
Leia também
• Grande Recife e Fundação Hemope lançam campanha para incentivar a doação de sangue
• Incêndio atinge apartamento na Caxangá, Zona Oeste do Recife; uma pessoa é atendida
• Sindicato rebate denúncia de ataque de motorista a paratleta no Recife: "Não houve agressão"
Já a Neoenergia Pernambuco disse que "está enviando uma equipe ao local para analisar a situação e religar o cliente que está com o fornecimento de energia interrompido".
De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior acumulado de chuva da cidade nas últimas 24 horas foi de 25,83 mm. Os dados estão disponíveis no Painel de Monitoramento da pasta e foram acessados por volta das 8h14.