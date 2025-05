A- A+

ZONA NORTE Árvore cai e interdita faixa da Rua do Espinheiro no início da tarde desta quinta (26) no Recife Árvore cede pouco depois do meio-dia

Uma alta e frondosa árvore caiu no início da tarde desta quinta-feira (29) na rua do Espinheiro, no bairro homônimo, na Zona Norte do Recife.

Queda de árvore na rua do Espinheiro | Foto: Emlurb/Divulgação

Com a queda, uma das faixas da via ficou interditada.

A árvore ficava na calçada próxima ao Hospital Hapvida e desabou logo depois do meio-dia.



Segundo um morador da área em entrevista à Folha de Pernambuco, uma outra árvore havia desabado há uma semana, perto do Hospital dos Servidores, e uma outra corre o risco de também cair, na mesma calçada onde estava a que cedeu nesta quinta.



Além da CTTU para orientar o tráfego na área, funcionários da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) estão no local.



Segundo a pasta, três equipes do órgão foram enviadas ao local para retirar a árvore, que caiu em frente a uma casa que funciona como rede de consultórios.



"A Compesa também foi acionada para sanar um enorme vazamento de água revelado sob as raízes do indivíduo arbóreo", destacou a Emlurb, que não deu previsão para término da intervenção.

Veja também