COTIDIANO Árvore cai em Santo Amaro, área central do Recife, nesta quinta-feira (16) Incidente aconteceu por volta das 6h30

Uma árvore caiu, na manhã desta quinta-feira (16), na altura da Rua da Fundição, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. O incidente aconteceu por volta das 6h30. O local onde aconteceu a queda fica por detrás de um complexo escolar.

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), que confirmou a ocorrência, o trânsito foi liberado no local e não houve vítimas, porém a árvore ainda não foi retirada do local.

