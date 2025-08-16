A- A+

Recife Árvore cai sobre Academia Recife da Praça da Várzea, Zona Oeste da capital Segundo a Emlurb, a queda deve ter ocorrido devido as chuvas e a ventania no local, na madrugada deste sábado (16)

Uma árvore caiu sobre uma unidade da Academia Recife da Praça da Várzea, na Zona Oeste da capital. O incidente aconteceu na madrugada deste sábado (16).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que a árvore ficou apenas por cima de estrutura, e que não interditou a via.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que já retirou a árvore e que uma equipe está realizando a remoção dos galhos no local.

Ainda segundo a Emlurb, a queda deve ter ocorrido devido às chuvas e aos fortes ventos no local.

Veja também