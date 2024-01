A- A+

BRASIL Árvore cresce no alto de poste do RJ há 10 anos, e morador diz ser a "coisa mais inédita" que já viu Vegetação, de cerca de um metro, faz companhia a fios de energia elétrica e a uma luminária da iluminação pública

É um pássaro? É um avião? A cena inusitada no alto de um poste na Rua Comendador Francisco Baroni, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mostra que há, na verdade, uma árvore crescendo sobre a peça de concreto. A vegetação, de cerca de um metro, faz companhia a fios de energia elétrica e a uma luminária da iluminação pública, compondo a paisagem há pelo menos uma década. Segundo os moradores, os órgãos públicos podam o vegetal, que volta a crescer.

A via movimentada fica no bairro K-11 e leva à cidade de Mesquita, absorvendo um grande fluxo de carros, ônibus e caminhões. Segundo Mário Sodré, de 64 anos, morador do bairro, essa é "a coisa mais inédita" que já viu em sua vida.

"No início, era como se tivesse nascendo um matinho, e foi tomando forma de árvore" descreve Mário, que cogita que a causa tenha sido o depósito da semente no local por um passarinho. O medo é que ela (árvore) cresça mais. Primeiro, irá tampar a lâmpada. Mas também tem o risco de cair. E como sabemos, árvore não cai, ela despenca e não avisa a ninguém.

Mário conta ter percebido o crescimento da planta no local há seis meses. Mas o Google StreetView "que fornece uma visão panorâmica das ruas" já mostra a pequena vegetação no local em registros feitos desde 2014, que incluem um momento em que estava podada, em outubro de 2021. O que mudou, nesses 10 anos, é que a árvore que existia ao lado do poste foi cortada. Mas a planta sobre o poste persiste.

Com 56 anos, dos quais 50 vividos na Rua Comendador Francisco Baroni, o estofador José Carlos Esteves confirma que a árvore já está na rua há anos, e que sempre é podada pelos órgãos públicos.

"Eles cortam, mas a árvore nasce de novo, porque não arrancam a raiz. Já até me acostumei. O pessoal passa e tira até foto" conta José.

Procurada, a Light informa que uma equipe foi enviada ao local fazer a retirada do vegetal na tarde desta segunda-feira. Segundo a concessionária, o poste não precisa ser trocado, pelo nascimento da planta não oferecer risco de queda à estrutura e que a "troca do equipamento não impede que o fato ocorra novamente", conclui a Light.

