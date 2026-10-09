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Recife Árvore de grande porte cai nas imediações de lanchonete na Zona Norte do Recife; ninguém se feriu Retirada da árvore deverá ser feita pelo proprietário do imóvel, segundo a Emlurb

Uma árvore de grande porte caiu nas imediações de uma unidade da McDonalds, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, nesta sexta-feira (9).

Ninguém se feriu com a queda da árvore, mas após o incidente, o estacionamento da lanchonete precisou ser interditado.

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), a árvore estava localizada em uma área interna de propriedade privada.



"Dessa forma, a responsabilidade pela manutenção e retirada da árvore é do proprietário do imóvel", explicou a Emlurb.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, a rede de distribuição de energia não foi impactada pelo tombamento da árvore.



"O fornecimento segue normal para toda a localidade", disse a distribuidora.

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