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Árvore de grande porte cai nas imediações de lanchonete na Zona Norte do Recife; ninguém se feriu

Retirada da árvore deverá ser feita pelo proprietário do imóvel, segundo a Emlurb

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Uma árvore de grande porte caiu nas imediações de uma filial da McDonalds, na Avenida Conselheiro Rosa e SilvaUma árvore de grande porte caiu nas imediações de uma filial da McDonalds, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva - Foto: TV Globo/Reprodução

Uma árvore de grande porte caiu nas imediações de uma unidade da McDonalds, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, nesta sexta-feira (9). 

Ninguém se feriu com a queda da árvore, mas após o incidente, o estacionamento da lanchonete precisou ser interditado.

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), a árvore estava localizada em uma área interna de propriedade privada. 

"Dessa forma, a responsabilidade pela manutenção e retirada da árvore é do proprietário do imóvel", explicou a Emlurb.

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De acordo com a Neoenergia Pernambuco, a rede de distribuição de energia não foi impactada pelo tombamento da árvore. 

"O fornecimento segue normal para toda a localidade", disse a distribuidora.

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