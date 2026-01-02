A- A+

SÃO PAULO Árvore de grande porte cai no Parque do Ibirapuera e deixa ao menos dois feridos Uma das vítimas, uma mulher de 57 anos, sofreu parada cardíaca; resgate mobilizou helicóptero da PM

Uma árvore de grande porte caiu dentro do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta sexta (2), deixando ao menos duas pessoas feridas. As informações são do site G1.

Uma das vítimas, uma mulher de 57 anos, teve traumatismo cranioencefálico e lesionou o ombro. Ela foi socorrida desorientada ao Hospital São Paulo, na zona sul.

Os bombeiros ainda não divulgaram informações sobre a outra pessoa ferida. O caso aconteceu por volta das 17h próximo ao Portão 3 do parque. Duas viaturas atuaram no socorro. Um helicóptero da Polícia Militar pousou dentro do parque para resgatar os feridos.

Procuradas, a Prefeitura de São Paulo e a empresa Urbia, responsável pelo parque, não haviam se manifestado até a publicação deste texto.



Em atualização

