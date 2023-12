A- A+

Clima natalino Com árvore de natal flutuante no Rio Capibaribe, Alepe inaugura decoração temática na rua da Aurora Além da árvore, a decoração conta com um painel de led instalado no Palácio Joaquim Nabuco que vai ficar até o dia 6 de janeiro

A rua da Aurora tem a partir desta terça-feira (19) um trecho com decoração natalina da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O Palácio Joaquim Nabuco está com uma iluminação temática e uma árvore de natal flutuante, de 14 metros de altura, instalada às margens do Rio Capibaribe.

A novidade ficará exposta até o dia 6 de janeiro, Dia de Reis, conforme a tradição cristã.



O Coral Vozes de Pernambuco, formado por funcionários e voluntários da Alepe, apresentou-se com músicas que remetem ao clima natalino. A cerimônia também contou com a presença do tradicional Papai Noel.

Painel de Led instalado no Palácio Joaquim Nabuco. Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco.

Os demais prédios da Assembleia receberão luminárias temáticas do período natalino. No prédio do Palácio foi instalado um painel de LED de 15 metros, com exibições de mensagens de Natal, ações do Poder Legislativo e valorização de Pernambuco.

"Passará uma síntese das ações principais que foram executadas na Assembleia Legislativa atendendo ao povo pernambucano", disse o superintendente geral da Alepe, Isaltino Nascimento.

Isaltino também comentou sobre a importância da Alepe promover ações fora do prédio da instituição, disponíveis para o povo pernambucano.

"A Assembleia Legislativa é a casa do povo pernambucano e estamos aproveitando esse momento para celebrar um ano de muito trabalho em 2023 interagindo e dialogando com o interesse da sociedade pernambucana. A iluminação é para ficar disponível para o povo pernambucano, usando o rio que é uma beleza natural", concluiu o superintendente.

O primeiro-secretário da Alepe, deputado Gustavo Gouveia (Solidariedade), e o deputado Sileno Guedes (PSB)- líder do partido na casa-, marcaram presença na inauguração da nova decoração natalina. O presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), não esteve presente por estar retornando de uma viagem em Brasília.

"Ressaltar esse período natalino. Com essa inovação desse ano, usando as águas do Rio Capibaribe [onde está a árvore de natal], é a forma que se tem para externar à população o desejo de que o Natal esteja presente na vida de cada um", comentou Sileno Guedes durante a cerimônia.

