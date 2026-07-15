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Recife

Árvores são removidas da orla de Boa Viagem para obras de requalificação

Moradores demonstraram surpresa e revolta com a ação

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Árvores são removidas da Orla de Boa ViagemÁrvores são removidas da Orla de Boa Viagem - Foto: @boaviagememfoco / Reprodução

Nesta quarta-feira (15), moradores de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, se surpreenderam com a remoção de árvores que fazem parte da orla do bairro. Durante a tarde e noite, vídeos e imagens sobre o momento foram compartilhados nas redes sociais com mensagens de tristeza e revolta.

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A Prefeitura do Recife informou, por meio de nota, que a remoção das árvores foi necessária para as obras de requalificação da área e que outros plantios serão realizados na área. 

O perfil Boa Viagem em Foco, um dos que compartilhou registros do momento em que uma moradora tentava impedir a atuação dos trabalhadores que removiam as árvores.

"A indignação com as obras na orla de Boa Viagem atingiu o limite máximo. Diante de mais uma ação de motosserras, uma moradora desceu do seu prédio e, em um ato de puro desespero e coragem, tentou impedir fisicamente a derrubada de mais árvores no nosso bairro", diz o post, que conta com mais de 5 mil curtidas. 

Confira o vídeo:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por boaviagememfoco (@boaviagememfoco)

Na nota, a Prefeitura do Recife explicou o motivo da derrubada das árvores:

"A medida foi tomada porque a localização de algumas delas coincide com a área das fundações e de outros elementos estruturais do projeto". 

A gestão ressaltou que o Projeto Orla Parque prevê o plantio de 600 árvores em toda a extensão, das quais 456 já foram plantadas.

"Somadas às 582 já existentes, a Orla passará a contar com 1.182 árvores, um aumento de mais de 100% na cobertura arbórea. A supressão realizada possui autorização do órgão ambiental competente", explicou a nota. 

Confira a nota da Prefeitura do Recife:

A Prefeitura do Recife esclarece que a supressão das árvores foi necessária para a realização de obras na Centralidade 6, na Pracinha de Boa Viagem, dentro da requalificação da Orla, e terá compensação com novos plantios na área próxima. A medida foi tomada porque a localização de algumas delas coincide com a área das fundações e de outros elementos estruturais do projeto. 

A Prefeitura destaca ainda que o Projeto Orla Parque prevê o plantio de 600 árvores em toda a extensão, das quais 456 já foram plantadas. Somadas às 582 já existentes, a Orla passará a contar com 1.182 árvores, um aumento de mais de 100% na cobertura arbórea. A supressão realizada possui autorização do órgão ambiental competente.

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