Cabeça As 12 perguntas para fazer a si mesmo a ao seu médico em busca de uma melhor saúde cerebral em 2025 Especialistas elaboraram questionamentos que abordam os principais fatores associados à saúde do órgão

Para muitas pessoas, o começo de um novo ano significa uma oportunidade de tirar planos do papel e objetivos que talvez tenham ficado de lado em 2024. Nesse sentido, a saúde costuma ser uma prioridade. E passo simples pode ser tomado já no começo do ano: conversar com seu médico sobre 12 fatores para proteger seu cérebro.

É o que apontam pesquisadores em um artigo publicado na Neurology, a revista científica da Academia Americana de Neurologia. O documento foi criado para servir como um ponto de partida para médicos e pacientes “discutirem maneiras de manter um cérebro saudável", explica Carlayne E. Jackson, presidente da Academia.

O artigo descreve 12 fatores que influenciam diretamente a saúde cerebral de uma pessoa em todas as fases da vida e inclui as perguntas para cada um deles. São questionamentos que as pessoas podem fazer a si mesmo e levar para a conversa com o especialista.

Linda M. Selwa, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, uma das autoras do artigo, diz que a lista “mostra que há muitas maneiras de melhorar a saúde cerebral individualmente, e resolver melhorar sua saúde cerebral no novo ano é um ótimo começo".

“Ao discutir esses fatores com seu neurologista ou médico de atenção primária, ele poderá fornecer conselhos, cuidados médicos e recursos para ajudá-lo a tomar medidas para melhorar sua saúde cerebral”, afirmam os pesquisadores em comunicado.

As 12 perguntas são:

Sono: Você consegue dormir o suficiente para se sentir descansado?

Afeto, humor e saúde mental: Você tem preocupações sobre seu humor, ansiedade ou estresse?

Alimentação, dieta e suplementos: Você tem preocupações sobre obter alimentos saudáveis o suficiente, ou tem dúvidas sobre suplementos ou vitaminas?

Exercício: Você encontra maneiras de incluir exercícios físicos na sua vida?

Interações sociais de apoio: Você tem contato regular com amigos ou familiares próximos e recebe apoio suficiente das pessoas?

Prevenção de traumas: Você usa cinto de segurança e capacetes, e usa cadeirinhas de segurança para crianças?

Pressão arterial: Você teve problemas com pressão alta em casa ou durante consultas médicas, ou tem alguma preocupação sobre o tratamento da pressão arterial ou sobre ter um medidor de pressão arterial em casa?

Riscos, fatores genéticos e metabólicos: Você tem dificuldades para controlar o açúcar no sangue ou o colesterol? Existe alguma doença neurológica na sua família?

Acessibilidade e adesão: Você tem dificuldades com o custo de seus medicamentos?

Infecção: Você está em dia com as vacinas e tem informações suficientes sobre essas vacinas?

Exposições negativas: Você fuma, bebe mais de uma ou duas bebidas alcoólicas por dia ou usa drogas não prescritas? Você consome água de poço ou mora em uma área com poluição do ar ou da água conhecida?

Determinantes sociais e estruturais da saúde: Você tem preocupações sobre manter a moradia, ter transporte, acesso ao atendimento e ao seguro médico, ou sobre estar fisicamente ou emocionalmente seguro de danos?

