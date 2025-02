A- A+

SAÚDE As 2 idades em que o corpo experimenta um "surto de envelhecimento": o que são e como lidar com elas Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que o envelhecimento ocorre em 'saltos' pontuais ao longo da vida com algumas mudanças chave

Durante muito tempo pensou-se que o envelhecimento era um processo contínuo e progressivo, com deterioração biológica gradual ao longo da vida. A teoria predominante sustentava que as mudanças relacionadas à idade ocorriam de forma linear, influenciadas por fatores genéticos e ambientais cumulativos. Nessa perspectiva, a saúde e a longevidade dependiam principalmente do acúmulo de danos celulares, do estresse oxidativo e da deterioração progressiva dos sistemas fisiológicos.

No entanto, um estudo recente da Universidade de Stanford desafiou essa visão tradicional. Pesquisadores descobriram que o envelhecimento não ocorre uniformemente, mas em “saltos” ou “pontos de virada” ao longo da vida, uma descoberta que levanta um novo foco sobre como e quando as mudanças mais significativas ocorrem em nossos corpos.





Para analisar esse fenômeno, a equipe de cientistas realizou um estudo longitudinal no qual examinou 108 pessoas entre 25 e 75 anos por um período médio de 1,7 anos. Utilizando tecnologias multiômicas avançadas, eles analisaram vários aspectos biológicos, como expressão genética (transcriptômica), proteínas celulares (proteômica), metabólitos resultantes de processos metabólicos (metabolômica) e citocinas, moléculas essenciais na resposta imune.

Os resultados foram reveladores. Em vez de um declínio gradual e constante, os pesquisadores identificaram dois momentos chave em que o envelhecimento acelera significativamente: por volta dos 44 anos e novamente aos 60 anos. Nesses pontos, ocorrem mudanças profundas no metabolismo, na resposta imunológica e na inflamação sistêmica.

As duas “explosões” do envelhecimento: o que acontece no corpo

O primeiro ponto de inflexão ocorre por volta dos 44 anos, quando os pesquisadores detectam alterações no metabolismo de carboidratos e lipídios. Esse desequilíbrio pode explicar por que muitas pessoas começam a notar ganho de peso e maiores dificuldades em manter a composição corporal nessa fase da vida.

Além dessas alterações metabólicas, o estudo mostrou sinais de desregulação imunológica. Isso indica que o sistema imunológico começa a perder eficácia, o que pode se traduzir em maior vulnerabilidade a infecções e menor capacidade de regeneração celular. Juntos, esses fatores podem estar na base do desenvolvimento de doenças crônicas relacionadas à idade.

A segunda “explosão” do envelhecimento ocorre por volta dos 60 anos, quando o corpo experimenta um aumento acentuado na inflamação crônica, também conhecida como “ inflammaging ”. Esse processo está associado a uma maior predisposição a doenças como diabetes tipo 2, condições cardiovasculares e certos tipos de câncer, de acordo com estudos publicados na PMC.

Ao mesmo tempo, observou-se uma deterioração mais pronunciada na regulação dos níveis de glicose e lipídios no sangue, o que aumenta o risco de doenças metabólicas e cardiovasculares. À medida que o corpo perde a capacidade de manter a homeostase, o envelhecimento biológico acelera ainda mais, intensificando os efeitos da passagem do tempo na saúde.

Essas “explosões” de envelhecimento podem ser interrompidas?

Embora o envelhecimento seja um processo inevitável, as descobertas deste estudo oferecem novas possibilidades para a criação de estratégias para mitigar seus efeitos nestes momentos críticos. De acordo com um estudo publicado no JAMA Network Open, as principais recomendações incluem:

A partir dos 40 anos, adotar uma dieta rica em antioxidantes, proteínas de alta qualidade e gorduras saudáveis pode ajudar a manter a função metabólica e prevenir a inflamação crônica. Reduzir o consumo de açúcares refinados e alimentos ultraprocessados é essencial para evitar distúrbios metabólicos e fortalecer o organismo contra as alterações que acompanham o envelhecimento.

O treinamento de força e as atividades aeróbicas têm se mostrado eficazes para manter o metabolismo ativo e fortalecer o sistema imunológico. Aos 60 anos, incluir exercícios de flexibilidade e equilíbrio também é fundamental para prevenir quedas e melhorar a mobilidade, o que garante maior qualidade de vida na vida adulta.

Estresse crônico e falta de sono são fatores que contribuem para a inflamação sistêmica e aceleram o envelhecimento. Implementar técnicas de relaxamento, praticar meditação e priorizar uma boa higiene do sono pode fazer uma grande diferença na saúde a longo prazo.

Com essa nova perspectiva, os pesquisadores sugerem que, no futuro, os exames médicos poderão incluir análises específicas de biomarcadores para detectar sinais precoces de envelhecimento acelerado. Isso permitiria uma intervenção antes que doenças crônicas aparecessem e uma abordagem mais preventiva e personalizada da saúde de cada indivíduo.

Veja também