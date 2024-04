A- A+

ciência As 5 plantas para ter em casa que estimulam o cérebro de pessoas com Alzheimer e outras demências Elas são resistentes e facilitam o processo de jardinagem, o que faz bem a quem sofre de demência

Num mundo cada vez mais conectado e acelerado, encontrar momentos de calma e tranquilidade é essencial para manter o equilíbrio mental e emocional. Nesse contexto, as plantas que podem ser cultivadas dentro de casa são aliadas insubstituíveis, não só pela sua beleza estética, mas também pelos seus múltiplos benefícios para a saúde e o bem-estar.

A presença delas nesses ambientes acrescenta um toque de vitalidade ao local e contribui para a criação de espaços mais harmoniosos e relaxantes. Desde a melhoria da qualidade do ar até à redução do stress e da ansiedade, elas oferecem uma vasta gama de benefícios que vão além da sua função decorativa.

De acordo com uma pesquisa de Charls Guy, professor do Departamento de Horticultura Ambiental da Universidade da Flórida, estima-se que a demência tenha afetado cerca de seis milhões de pessoas nos Estados Unidos em 2018 e deverá aumentar para 14 milhões até 2050. Em meio a essa preocupação crescente, a investigação científica lançou luz sobre como atividades aparentemente simples, como a jardinagem, podem desempenhar um papel crucial na prevenção da demência em adultos mais velhos.

Um estudo realizado em 2018 examinou as atividades diárias e os papéis sociais de mais de 4.500 idosos durante aproximadamente 43 meses. Os resultados foram reveladores: entre as 16 atividades analisadas, quatro apresentaram correlação estatisticamente significativa com menor probabilidade de desenvolver demência. Essas atividades incluíam conversas diárias, dirigir um carro, fazer compras e, especialmente, o cuidado com as plantas.

Plantas fáceis de serem cuidadas

A partir da constatação dos benefícios das plantas para esses pacientes, são indicadas espécies consideradas resistentes e adaptáveis, que facilitam o processo de jardinagem para todos. As mais recomendadas são:

Espada-de-são-jorge (sansevieria)

Essa planta é conhecida por sua resiliência e capacidade de sobreviver em condições de pouca luz e pouca água. É ideal para iniciantes ou para aqueles que quem tem pouco tempo disponível.

Jibóia (epipremnum aureum)

Essa espécie é versátil e capaz de prosperar em uma variedade de condições de luz e temperatura. Também tolera a falta ocasional de água e é excelente para purificar o ar interior.

Cactos

São plantas suculentas que requerem muito pouca água e são extremamente resistentes. Eles vêm em uma variedade de formas e tamanhos, o que os torna uma adição decorativa ao ambiente, além de serem fáceis de cuidar.

Planta-das-aranhas (chlorophytum comosum)

É uma espécie popular devido à facilidade de cuidado e à capacidade de purificar o ar. Produz pequenos brotos que podem ser replantados para o cultivo de novos exemplares.

(spathiphyllum)

Esse lírio é conhecido por sua capacidade de florescer em ambientes fechados com pouca luz e por purificar o ar, removendo toxinas comuns. Ele requer cuidado regular, mas pode tolerar períodos ocasionais em que fica sem água.

