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Saúde As 6 áreas da cozinha que a maioria das pessoas esquece durante a limpeza Áreas escondidas ou menos óbvias podem acumular mais sujeira, gordura e bactérias

Existem seis áreas escondidas na cozinha, em particular, que as pessoas costumam esquecer de limpar. De acordo com Daniel Beadle, especialista em cozinhas da Kitchen Warehouse UK Ltd, muitas pessoas se concentram no que é visível, deixando de lado áreas onde a sujeira acaba se acumulando, em entrevista ao Daily Mail.

"As pessoas tendem a limpar o que veem imediatamente, como superfícies e pisos. Mas são as áreas escondidas ou menos óbvias que geralmente acumulam mais sujeira, gordura e bactérias", diz Beadle. "Quando o tempo esquenta, qualquer acúmulo que você tenha deixado passar pode começar a cheirar mal, atrair pragas ou simplesmente fazer com que toda a cozinha pareça menos fresca."

Parte superior dos armários e gabinetes

De acordo com o especialista explicou, esse é um dos locais mais negligenciados em qualquer cozinha porque fica bem acima da linha de visão. Mas partículas de gordura da cozinha sobem e se acumulam ali com o tempo, misturando-se com a poeira. O resultado é uma camada pegajosa muito mais difícil de limpar se deixada por muito tempo.

Puxadores e pontos de contato dos armários

Embora a maioria se lembre de limpar as portas dos armários, os puxadores costumam ser esquecidos ou limpos com menos cuidado, afirma Daniel.

"Esses são alguns dos pontos de maior contato na cozinha. São tocados constantemente ao longo do dia, muitas vezes com as mãos que manipularam alimentos. Mesmo que sua cozinha pareça limpa, essas pequenas áreas ainda podem acumular muita sujeira.", afirma.

Bordas internas de gavetas e armários

"Migalhas, respingos e resíduos de embalagens podem se acumular nos cantos e ao longo das bordas. São essas pequenas áreas que são fáceis de ignorar, mas fazem uma grande diferença na limpeza real da sua cozinha", explica.

Segundo ele, esses locais escondidos podem afetar a higiene dos alimentos.

Exaustores e filtros

Os exaustores são uma das partes mais utilizadas de uma cozinha, mas também uma das menos limpas.

"Eles estão constantemente puxando gordura, vapor e partículas em suspensão. Tudo isso se acumula no filtro com o tempo", diz.

Atrás e embaixo dos eletrodomésticos

Eletrodomésticos grandes, como geladeiras, fornos e máquinas de lavar, raramente são movidos durante a limpeza de rotina. É nesse espaço que migalhas, poeira e gordura acabam se acumulando. Isso pode impactar a eficiência do funcionamento dos eletrodomésticos e, em alguns casos, criar odores difíceis de identificar.

"Além disso, qualquer resto de comida deixado para trás pode atrair pragas, especialmente com a chegada dos meses mais quentes", alerta ele.

Borrachas de vedação de geladeiras e eletrodomésticos

"As borrachas de vedação da geladeira e as bordas dos eletrodomésticos são pontos cegos clássicos. Como ficam um pouco escondidas, as pessoas nem sempre percebem o acúmulo de sujeira ali. Mas, com o tempo, isso pode afetar a higiene e até mesmo o bom funcionamento", diz o especialista.

Ele recomenda adotar uma abordagem mais minuciosa, mesmo que leve um pouco mais de tempo.

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