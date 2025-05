A- A+

CONSUMO As 6 marcas de azeite proibidas pela Anvisa neste ano; veja lista Itens têm origem desconhecida e, portanto, podem oferecer riscos à saúde

Com um novo veto nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) já proibiu 6 marcas de azeites clandestinos neste ano. De acordo com a autarquia, os produtos têm origem desconhecida e devem ser retirados do mercado.



São elas:

La Ventosa,

Grego Santorini,

Quintas D’Oliveira,

Alonso,

Escarpas de Oliveira e

Almazara.

A medida engloba todos os lotes das marcas mencionadas, que devem ser apreendidos pelas autoridades locais. Segundo a Anvisa, os CNPJs informados em suas rotulagens estão suspensos por inconsistência cadastral na Receita Federal do Brasil, o que configura a origem desconhecida.

“Os consumidores não devem utilizar esses produtos. Como se trata de alimentos com origem desconhecida, não é possível ter nenhuma garantia da qualidade e da própria composição dos produtos”, diz a agência.

As ações realizadas pelo órgão decorreram da identificação dos produtos clandestinos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), responsável pela classificação e pelo cadastro de empresas produtoras de óleos vegetais.

A partir dessa informação, a Anvisa determinou a proibição e o recolhimento dos azeites e orientou as Vigilâncias Sanitárias de estados e municípios a realizarem a fiscalização e a retirada dos itens do comércio.

“A comercialização desses produtos configura uma infração sanitária. Portanto, os estabelecimentos devem separar as unidades desses produtos e comunicar o fato às Vigilâncias Sanitárias municipais para que elas possam tomar as medidas sanitárias cabíveis”, explica em nota.

Veja também