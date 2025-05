A- A+

ESTUDO As 7 frases comuns que um narcisista usa para causar danos, de acordo com um especialista de Harvard Um especialista de Harvard explica como pessoas com traços narcisistas se comunicam e quais respostas podem ajudar a controlar seu comportamento

As pessoas podem apresentar diferentes maneiras de se relacionar, mas quando se trata de indivíduos com traços narcisistas, é importante reconhecer certos padrões.



De acordo com a Mayo Clinic, o transtorno de personalidade narcisista envolve "uma condição de saúde mental em que as pessoas têm um ar irracional de superioridade". Essas pessoas tendem a buscar atenção constante e esperam reconhecimento das pessoas ao seu redor.

A mesma agência especializada ressalta: "Pessoas com esse transtorno podem ter dificuldade em entender ou não se importar com os sentimentos dos outros".



Também é indicado que sua segurança pessoal pode ser frágil, o que os faz reagir desproporcionalmente a qualquer crítica. Essa condição pode interferir em diferentes áreas da vida, incluindo família, trabalho ou relacionamentos de amizade.

Estas são as sete expressões mais comuns usadas pelos narcisistas, de acordo com Warren:

"Você tem sorte que eu me importo."

Essas pessoas se consideram mais valiosas que as outras e acreditam que aqueles ao seu redor devem ser gratos por sua presença. Eles também costumam usar frases como "você não me merece" ou "você deveria ficar aliviado por eu não ter te excluído da minha vida".

"Você é tão patético."

Os narcisistas tendem a se sentir constantemente decepcionados com o ambiente ao seu redor e recorrem a frases depreciativas como "você é um completo perdedor" ou "ninguém mais iria querer ficar com você".

"Você precisa de mim."

Para manter o controle, eles podem usar ameaças ou intimidação. Algumas variações incluem: “Tenha cuidado ou eu vou te afastar” e “Eu vou arruinar sua vida se você me trair, e ninguém vai querer se associar a você”.

"Você está errado em se sentir assim."

A dificuldade de empatia se reflete em frases como "meus sentimentos importam mais que os seus" ou "quase sempre estou certo".

"Eles são todos inúteis."

Uma maneira de reforçar seu senso de superioridade é menosprezar os outros. Algumas expressões semelhantes são: "Seu amigo é inútil, por que você anda com ele?" e "essas pessoas não têm nada a me oferecer".

"Eu me sinto assim por sua causa."

Eles tendem a culpar os outros pelo seu desconforto. Eles também podem dizer: "Se você tivesse feito o que eu pedi, eu não estaria tão bravo agora" ou "Eu não estaria gritando se você não me deixasse tão bravo".

"Não tenho tempo para isso."

Quando tentam evitar uma conversa, eles parecem indiferentes. Você também pode ouvi-los dizer: "Estou bem, do que você está falando?"

Estratégias recomendadas para responder a comentários narcisistas

A psicóloga também oferece algumas recomendações sobre como lidar com essas interações. Ela argumenta que "não reagir de forma alguma" é uma das melhores opções. Ela aconselha fazer uma pausa sem abandonar completamente a conversa e evitar responder com gritos ou atitudes defensivas.

Entre as respostas sugeridas por Cortney Warren estão as seguintes:

"Eu entendo você, mas não concordo com o que você está dizendo."

"Obrigada por compartilhar sua perspectiva. Se você estiver disposta a ouvir a minha, posso compartilhá-la."

"Parece que você está sentindo muita coisa agora. Estou aqui para ouvir se quiser, mas se me menosprezar ou tentar me machucar de propósito, eu vou embora, porque não é saudável ser insultado."

"Quero que saiba que entendo a sua perspectiva/modo de pensar. Só tenho uma diferente, e isso me agrada."

