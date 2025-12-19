As 8 mensagens para enviar aos colegas de trabalho antes da folga de Natal
Confira opções de mensagens para despedida antes de período de descanso
O fim do ano se aproxima e, com ele, chega o momento de relembrar o que se passou durante 2025. Para muitas pessoas isso significa celebrar o período de colaboração e resultados no trabalho, que será seguido de um período de descanso durante as festas, chamado de "folgão".
Para agradecer a colegas, amigos e colaboradores, veja opções de mensagens abaixo:
Que este Natal traga muita alegria, união e esperança. Obrigado por confiar no meu trabalho. Boas festas!
Que o Natal seja tão incrível quanto nossa colaboração neste ano! Agradeço pelo carinho e desejo momentos mágicos e inesquecíveis para você e sua família.
Desejo que seu Natal seja repleto de amor, paz e prosperidade! Agradeço por fazer parte de nossa história e esperamos continuar juntos em mais um ano de grandes conquistas. Boas festas!
Que na mesa de Natal não falte: amor, saúde, paz e abraços. O meu muito obrigado pelo ano de trabalho juntos!
Que este Natal seja tão mágico quanto o primeiro traço em uma folha em branco! Agradeço pela confiança e desejo um fim de ano cheio de realizações e criatividade!
Feliz fim de ano! Que o seu Natal seja cheio de risadas, bons momentos e nada de presentes repetidos.
Obrigado pela confiança, parceria e apoio. Espero que neste Natal você seja muito feliz. Boas festas!
Mais um Natal se aproxima. É tempo de refletir e agradecer pelo ano que passou. Feliz Natal!