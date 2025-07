As frutas que ajudam a reduzir o colesterol ruim

A- A+

Controlar o colesterol ruim não é apenas essencial para o bom funcionamento do organismo, mas também para prevenir o aparecimento de diversas doenças cardiovasculares. Níveis elevados podem causar acúmulo de gordura nas artérias, estreitando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de ataques cardíacos e derrames, de acordo com a Mayo Clinic.

Por isso, é importante mantê-lo sob controle; para evitar esses tipos de problemas, é fundamental seguir uma dieta balanceada e rica em frutas. Além disso, é fundamental reduzir a ingestão de gorduras animais e aumentar o consumo de vegetais.





Existem muitas frutas benéficas para reduzir o colesterol, e uma delas é a banana. Ela é fonte de potássio e rica em fibras que se dissolvem facilmente no intestino, impedindo a absorção de colesterol e gordura. Segundo a Fundação Espanhola de Nutrição (FEN), este alimento ajuda a manter níveis saudáveis de colesterol no sangue e melhora a saúde cardiovascular.

As maçãs também são muito benéficas porque contêm polifenois e uma fibra solúvel chamada pectina, que elimina toxinas do corpo enquanto absorve o colesterol armazenado no fígado e na vesícula biliar. Um estudo conduzido pela Critical Reviews in Food Science and Nutrition também discutiu suas propriedades na redução dessa doença.

O MedlinePlus indica que frutas cítricas, como limão, laranja e toranja, têm propriedades poderosas para regular os níveis de gordura no sangue e proteger o sistema cardiovascular, graças ao seu teor de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda a eliminar o excesso de ácido fólico.

Outras frutas que ajudam a reduzir o colesterol

Outra fruta de grande benefício é o morango. Devido à sua elevada capacidade antioxidante e ao seu alto teor de antocianinas, polifenois e vitamina C, ajuda a reduzir o colesterol nas artérias e a prevenir o envelhecimento.

As melancias, além de refrescantes, ricas em água e minerais, também se destacam pelo seu teor de licopeno. Um estudo realizado pela Universidade Autônoma de Yucatán, no México, em conjunto com a Universidade de León, na Espanha, constatou que o seu consumo ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e a reduzir os níveis de colesterol ruim.

Por outro lado, as uvas-passas são outra opção recomendada por especialistas, pois são ricas em fibras solúveis e têm baixo teor de sódio, o que ajuda a manter essa doença sob controle.

O abacate é uma fruta que ganhou popularidade nos últimos anos devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde. Não só ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, como também, graças ao seu teor de ácidos graxos monoinsaturados, previne algumas doenças.

