As indústrias de serviços que mais contribuem para o PIB brasileiro

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O setor de serviços é o motor silencioso da economia brasileira. Enquanto o agronegócio recebe atenção pelos recordes de produção e a indústria pela sua luta histórica para recuperar os patamares de 2013, é o setor terciário que sustenta, de forma consistente e estrutural, a maior fatia do Produto Interno Bruto do país. Segundo dados do Banco Mundial, os serviços respondem por entre 57% e 64% do valor agregado total da economia brasileira ao longo da última década e meia, uma participação que nenhum outro setor chega perto de ameaçar. Entender quais segmentos dentro desse universo puxam esse desempenho é entender onde a economia brasileira realmente cresce.

O IBGE confirmou que o setor de serviços cresceu em todas as suas atividades em 2025, com destaque para informação e comunicação, que avançou 6,5%, e atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, que cresceram 2,9%. Esses dois segmentos merecem atenção separada porque não crescem por acidente: crescem porque resolvem problemas que o mercado não conseguia resolver antes com a mesma eficiência, escala ou custo. Tecnologia da informação e comunicação avança porque a digitalização da economia cria demanda em cadeia, cada novo processo automatizado, cada nova plataforma de e-commerce, cada nova ferramenta de gestão gera mais necessidade de infraestrutura, integração e manutenção. Serviços financeiros avançam porque o crédito, o seguro e a gestão de riscos são insumos básicos de qualquer atividade econômica, e quanto mais sofisticada e digital a economia se torna, mais sofisticada e digital precisa ser a camada financeira que a sustenta.

O setor de saúde e educação, ainda que agregado com administração pública nas estatísticas do IBGE, compõe outro bloco de peso dentro dos serviços. A combinação de envelhecimento populacional, expansão do crédito para serviços de saúde e crescimento da oferta de ensino superior e técnico privado faz desse segmento um dos mais resilientes do portfólio de serviços brasileiros: é uma demanda que não encolhe em recessão porque atende necessidades que não têm substituto fácil. Transportes e armazenagem, por sua vez, crescem em função direta do e-commerce e do agronegócio: cada pacote entregue, cada tonelada de soja exportada e cada carga movida pelo território nacional é uma transação que passa obrigatoriamente por alguma camada de serviço logístico.

O crescimento acelerado dos jogos online é um fenômeno ainda parcialmente capturado pelas categorias tradicionais do IBGE, classificado dentro de "outras atividades de serviços" ou informação e comunicação dependendo do modelo de negócio. A regulamentação do setor de apostas e cassinos online pela Lei 14.790 de 2023 abriu um segmento que opera com margem, escala e recorrência difíceis de encontrar em outros nichos de serviço. O jogador brasileiro que pesquisa cassinos online no Brasil com foco em plataformas que oferecem cashback está praticando exatamente o mesmo comportamento que o consumidor de streaming ou de fintech: comparando condições, avaliando custo-benefício e escolhendo com base em dados. É um mercado que amadureceu junto com o consumidor digital brasileiro.

Os dados do primeiro trimestre de 2026 confirmam a trajetória. Segundo o IBC-Br divulgado pelo Banco Central, os serviços subiram 2,38% na comparação anual, com aceleração frente ao trimestre anterior. Informação e comunicação segue como o subsegmento de maior dinamismo, reflexo da demanda crescente por infraestrutura digital, serviços em nuvem e plataformas de dados. Atividades financeiras mantêm ritmo positivo sustentado pela expansão do crédito e pela entrada de novos modelos de negócio no espaço de fintechs e bancos digitais. Transportes mostram recuperação gradual à medida que o comércio eletrônico consolida novos hábitos de consumo que exigem mais capacidade logística do que a estrutura existente foi projetada para suportar.

O padrão que une os segmentos de serviços com melhor desempenho no Brasil não é geográfico nem setorial no sentido tradicional: é a capacidade de operar com custo marginal decrescente à medida que escala. Uma plataforma de tecnologia que serve cem mil usuários não custa dez vezes mais do que uma que serve dez mil. Um serviço financeiro digital que incorpora um novo cliente não incorre nos mesmos custos de uma agência bancária abrindo uma conta. Esse modelo econômico, que a indústria tradicional raramente consegue replicar, é a razão pela qual os serviços digitais crescem mais rápido, resistem melhor às recessões e continuam atraindo investimento mesmo quando outras partes da economia estão sob pressão.

O setor de serviços brasileiro não domina o PIB por acidente histórico: domina porque construiu, ao longo de décadas, a capacidade de criar valor de formas que nenhum outro setor consegue igualar na mesma escala.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

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