As maiores ondas já surfadas na história O ranking conta com um atleta brasileiro no top 5

O surfe é uma das modalidades que mais cresceram no Brasil nos últimos anos, sempre desafiando os limites do impossível, principalmente com ondas gigantes, a emoção vai além do mar.

No surfe, pegar uma boa onda gigante é uma das façanhas mais impressionantes do esporte e, para isso, une elementos como coragem, técnica e resistência em cenários extremos.

Existem vários locais famosos por proporcionarem ondas gigantes, como Nazaré, em Portugal, Mavericks, na Califórnia, e Jaws, no Havaí. Portanto, em cada evento a expectativa é alta para que recordes sejam quebrados. Abaixo, vamos destacar as cinco maiores ondas já surfadas na história!

Sebastian Steudtner – 26,2 metros

O alemão Sebastian Steudtner entrou para o Guinness Book com o recorde de maior onda já surfada no mundo. O feito foi realizado no dia 29 de outubro de 2020, na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Ele conseguiu pegar uma onda de 86 pés (26,2 metros).

Rodrigo Koxa – 24,4 metros

O brasileiro Rodrigo Koxa é o segundo no ranking das maiores ondas da World Surf League. Ele conseguiu o feito no mesmo lugar, em Nazaré, mas no dia 8 de novembro de 2017. Foram 80 pés, 24,4 metros, a maior até então.

“Foi em Nazaré (Portugal) que conheci o mundo das ondas gigantes. Tive medo, mas me apaixonei ainda mais pelo desafio, foi a oportunidade de provar para mim mesmo que tudo que eu havia feito na vida tinha um significado. Quando a maior onda do mundo veio, eu estava lá e foi então que tudo fez sentido. A velocidade era surreal, o barulho, a energia e eu só queria conseguir surfar a onda toda e vibrar”, recordou o atleta, em entrevista para a prefeitura da cidade de Laguna.

Garrett McNamara – 23,8 metros

O americano Garrett McNamara foi mais um a realizar o feito em Portugal. Portanto, Nazaré é o palco das três maiores ondas do mundo. Ele conseguiu 78 pés (23,77 m), no dia 1 de novembro de 2011.

Mike Parsons – 23,5 metros

Mike Parsons conseguiu uma onda de 23,5 metros, 77 pés (23,47 m), no dia 5 de janeiro de 2008. No caso do americano, o palco do feito foi Cortes Bank, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Justine Dupont – 22,8 metros

O francês Justine Dupont fecha o top 5, em uma manobra mais recente, em 13 de janeiro de 2023. Ele pegou uma onda de 75 pés (22,86 m), também em Cortes Bank.

Fenômeno por trás das ondas

As ondulações começam no oceano profundo com ventos fortes, muitas vezes causados por tempestades distantes, mas que acabam transferindo energia para a superfície do mar, gerando as ondulações.

Dessa forma, quanto mais forte e consistente for o vento, mais energia será acumulada e resultará em maiores poderes de ondulações. Vale destacar que uma onda pode ter vários formatos, como tubular, cheia ou longa.

